輕拍女同事腰拒道歉遭解僱　男職員認為屬歧視　上訴庭准續索償

投資公司的男職員，與同事午膳時輕拍了一名女同事腰間要求騰出空間，卻遭女同事投訴性騷擾，男職員堅拒道歉，最後遭被公司解僱。男職員認為公司解僱他涉性別歧視，要求公司賠償，惟區院拒受理案件。男職員不服提上訴，上訴庭今（15日）下判詞裁定男職員得直，發還案件至區域法院由另一法官審理。

申請人Tan Shuan Zhi Ming指其前僱主涉性別歧視，上訴庭准案件繼續審理。（資料圖片）

申請人Tan Shuan Zhi Ming，答辯人為歐洲貨幣機構投資(澤西)有限公司。

聲稱輕拍只想女方騰出空間

判詞透露，申請人2017年6月在答辯人公司工作時，與同事到銅鑼灣午膳，期間他曾用手接觸一名女同事的腰間，想叫她騰出空間，該女同事卻指他性騷擾，要求道歉，又稱如果申請人再觸碰她的話，就報知公司人事部以及警方處理，申請人拒絕道歉，並直言對女方並無意思。

拒道歉即遭解僱

不久後，公司人事部等高層約見申請人，指該女同事已向公司正式提出投訴，希望申請人可以向女方道歉，否則一旦女方報警的話，事情就會脫離公司的控制，申請人堅拒道歉。人事部稱索取法律意見之後，認為「有責任保障員工免受性騷擾威脅」，要求申請人辭職。申請人再拒絕便即被解雇。

原審官認為非因性別而解僱

申請人認為他的被「炒」情況涉性別歧視的成分，同年7月以平等機會訴訟入稟，指答辯人違反性別歧視條例，惟案件在區域法院審理時，原審法官認為無證據證明其答辯人純因申請人的性別而解僱他，認為無違反僱傭合約，拒接受其案件。

上訴庭下令交另一官再審

申請人不服，就該裁決提出上訴，上訴庭法官認為，申請人的工作表現一直良好，其上司更有意安排他代表公司出席海外會議；而答辯人亦未有交代如果觸碰女事主的是一位女同事而非申請人，答辯人會否解僱觸碰女事主的女同事，認案件有爭議之處。因此裁定申請人上訴得直，推翻原審法官的決定，並指示將此案發回區域法院，交由另一位法官處理。

案件編號：CACV 351/2018