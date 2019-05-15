反釋法遊行案　被告求情稱市民對釋法反應不如前　重犯機會低

社民連主席吳文遠等9人於2016年不滿人大釋法，在遊行示威時與警方衝突，其中6人今（15日）被裁定非法集結等罪成，另有兩人早已認罪。吳文遠的律師今求情時稱，現在市民對釋法的反應已不如前，相信吳再重犯的機會極微，而多名年輕被告亦稱現已減少參與社運，希望法官輕判。官最後把案押後至9月11日判刑，各被告准繼續保釋。

吳文遠的律師求情時指，市民對釋法的反應已不及當年，相信吳重犯機會低。（資料圖片）

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9名被告中，除林朗彥及林淳軒開審前已認罪，其餘7名被告包括：吳文遠、葉志衍、盧德昌、周樹榮、周嘉發、鄭沛倫及陳文威，被控煽惑他人參與非法集結、非法集結、襲警、阻差辦公等共8罪，最後只有年紀最長的周樹榮全部罪名不成立，獲當庭釋放。（各人定罪情況詳見下表）

5人推鐵馬裁非法集結罪成

裁判官黃雅茵裁決眾人定罪時指，吳文遠曾爬上並搖動鐵馬，並呼籲他人加入

，這會破壞社會安寧，因而裁定他兩項煽惑他人參與非法集結罪罪成；另4名被裁定非法集結罪成的被告，全部均有爬上或推動鐵馬，並意圖是衝擊防線，也屬粗暴及擾亂秩序的行為，陳文威原面對的另一項非法集結罪，因未能肯定他有無主動推鐵馬，故其另一罪名不成立。

兩人阻警帶走吳屬阻差辦公

最年長的被告周樹榮，官形容他爬上鐵馬，但未能確定他曾否搖動鐵馬，而他站上鐵馬亦不能顯示他與另4名被告有相同目的，故判他非法集結罪不成立。

至於葉志衍及周嘉發均被控阻差辦公罪，官指警方帶走鐵馬上的時吳文遠，兩人拉著吳，是阻繞執法，故裁定二人罪成；周另被控一項襲警罪，官稱不能排除周當時是真誠地誤以為警方想襲擊一名示威者，故裁定其襲警罪不成立。

市民對釋法反應大不如前

代表吳文遠的郭憬憲大律師求情指，吳在案發時並無案底，現在亦只有涉嫌披露廉署調查人士的案件等候上訴結果。郭又指上訴庭早前就「雙學三子」所涉的衝公民廣場案下的判刑指引，並不適用於本案，因這案在該判詞之前發生，不應具追溯力。郭續說，社會環境已轉變，現今市民對人大釋法不會如當年般大反應，故吳重犯機不太，建議索取社會服務令報告量判。

周曾多次路不拾遺

被裁定阻差辦公罪成的被告周嘉發，其代表大律師陳偉彥求情時指，周畢業於港大營養學系，但他放棄成專業人士，選擇為社會服務。他形容周一直守法，沒有案底，奮勇高尚，周只為保護其他示威者而赤手擋警棍，阻撓警方執法僅3秒。律師又指，周於2011至2018年間曾8次路不拾遺，有次更涉及萬元款項，並表明無人認領也毋須將財物轉給他，希望法官能考慮非監禁刑罰。

其餘被告參與程度不高

鄭沛倫的律師求情時稱，鄭當時是嶺大學生會會長，學生會有份參與遊行，他有責任保護同學，無預計情況會如此發生，當時欄內擠擁，並非可隨意離開；其餘被告如葉志衍及林淳軒等，已少了參與社運，其餘被告亦稱他們參與程度不高，希望法庭會考慮判社會服務令。

裁判官最後決定先為葉志衍 、陳文威、盧德昌、周嘉發、林淳軒索取社會服務令，並將裁決柙後至9月11日。

案件編號：WKCC3654/2017