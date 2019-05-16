【股壇醫生被捕】廉署起訴前董事曹貴子串謀詐騙　下午提堂

康宏環球控股（1019）早前捲入廉政風暴，繼王利民、馮雪心等多名高層人員先後被廉政公署拘捕後，前董事曹貴子亦於今早（16日）被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名，將於今午被帶往東區裁判法院應訊。

廉署正式起訴康宏前董事曹貴子，涉串謀詐騙，今日（16日）下午應訊。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

令康宏環球收購自己持有公司

現年55歲的曹貴子是康宏環球前董事，涉嫌串謀詐騙香港聯合交易所有限公司（聯交所）及該上市公司的董事局、股東和投資者，導致該上市公司的附屬公司以逾8,900萬元收購他持有的一間投資公司。

控罪指，被告涉嫌於2016年4月1日至2017年12月7日期間，與另外兩人串謀詐騙聯交所、康宏環球的董事局、股東及投資者，即不誠實地沒有向聯交所披露他是康宏環球的主要股東、沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事、沒有向康宏環球及聯交所披露康宏財務收購信盈國際是一宗關連交易，及導致康宏財務於2016年9月在沒有召開必須的公司會議或符合聯交所證券上市規則的情況下收購信盈國際。

康宏環球董事馮雪心（左）已於早前被廉政公署拘捕。（康宏facebook）

案發時實質操控公司

而被告於案發時擔任康宏環球實質或影子董事，對該公司營運直接或間接施加重大的影響。被告於2016年4月向康宏環球介紹信盈國際投資有限公司（信盈國際）的收購計劃，該公司從事資產投資及提供顧問服務，其主要資產是在兩個投資基金的權益，並需要持續投放資金。被告於案發時持有信盈國際55%的股份。被告與康宏環球其他高層人員於五個月後導致康宏財務以逾8,900萬元收購信盈國際。康宏財務是康宏環球非直接全資擁有的附屬公司。

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廉署早前接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴，遂展開調查，並與證券及期貨事務監察委員會（證監會）於2017年12月採取聯合行動。廉署完成調查並向律政司徵詢法律意見後，起訴被告有關罪名。證券及期貨事務監察委員會亦發新聞稿公布事件，稱會繼續與廉署通力合作。