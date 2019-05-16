【股壇醫生被捕】改變曹貴子的3個男人：由一無所有變細價股玩家

康宏環球控股（1019）早前捲入廉政風暴，人稱「股壇醫生」的前董事曹貴子今日（16日）被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名，被帶往東區裁判法院應訊。 作為康宏風暴的核心人物，曹貴子的人生歷程可謂相當傳奇。曹生於印度，家中曾一無所有，父親住過集中營。輾轉之下，他來港落地生根，苦讀考上港大醫學院。 曹貴子畢業後與同學合資在沙田屋邨開設康健醫療中心，逐步建立起醫療網絡。他初時其實不多接觸股市，不過後來認識了3名商界老手，分別成為他不同階段的「恩師」，教他開闢生意、收購公司、投入股壇，人生軌跡大幅度改變，成為一度活躍於細價股市場的「股壇醫生」。

康宏捲入廉政風暴。（資料圖片）

曹於1963年在印度出生，父親曹金陸是印度華僑，時值中印爆發邊界糾紛，華僑都被關進集中營，家財被充公，當時曹貴子還未到一歲。後來，中國將俘獲的印度士兵，交換在印度的華僑，中國政府派出光華號客輪將華僑接回國，曹貴子一家便回到中國內地生活。後來中國爆發文化大革命，曹貴子一度當過紅小兵，和其他學生一起唱紅歌，直至8歲隨家人來港，苦讀之下考入港大醫學院，1988年畢業。

曹貴子畢業後，和同學一同在沙田開設診所，當時已頗有生意頭腦的他，想到與其他醫生、牙醫等結盟，逐步擴大其醫療中心網絡，以至在藥物採購上獲更大議價能力、提高利潤。但他由一個醫生變成細價股市場的「股壇醫生」，全因遇上了三位「恩師」。

廉署正式起訴康宏前董事曹貴子，涉串謀詐騙。（資料圖片 / 羅君豪攝）

+ 4 + 3 + 2

1. 「啟蒙老師」劉學宏

說起劉學宏，年輕一輩可能未必認識，但絕對是曹貴子「轉型」的關鍵人物。劉學宏是前東茗集團（現綠心集團，0094）主席，這公司以生產電子產品為主，但劉學宏同時會投資有潛力的公司，待這些公司發展成熟後安排其上市，在適當時機套現，賺取豐厚利潤，眼光非常獨到，被稱為「公司褓姆」。

在朋友引線之下，曹貴子於九十年代認識了劉學宏，向後者學習做生意技巧。1999年，康健向聯交所申請上市遇上阻滯，因為聯交所向他們查詢大量技術細節，包括盈利、會計、法律等問題，陷入膠著，但因為獲得劉學宏相助，翌年成功上市。

劉學宏當時表示向曹教了幾招：一是「水平式擴張」提高盈利，因此康健當時大舉收購和加開診所，盈利立即大升900萬，市盈率也由11倍升至17倍；二是「找貴人相助」，當時在劉學宏教路下，曹貴子向長實李氏家族叩門，獲得副主席李澤鉅賞識，斥資4,000萬入股9.9%，曹貴子事後憶述時，形容當時感覺「好似中六合彩」；三是「搞好包裝」，當時康健提出多元的發展概念，如投資護老院、向內地擴展等。

鄧清河。（宏安集團網頁圖片）

2. 「街市大王」鄧清河

曹貴子在商界朋友甚多，宏安集團（1222）及位元堂（897）主席鄧清河便是其一。康健於2001年3月入股位元堂，曹貴子與鄧清河因而相識。鄧清河自身亦甚有生意頭腦和投資技巧，宏安承包屋邨裝修以及管理多個屋邨街市，因此他也有「街市大王」稱號。

在康健上市頭幾年，鄧清河一直是曹貴子的緊密生意夥伴，曹貴子亦從後者學習不少投資收購技巧。在多間位元堂分店開張時，曹貴子或其家人都有出席儀式。後來「玩具大王」蔡志明因為向曹貴子求醫，兩人互相認識成為生意夥伴。曹亦在2003年介紹蔡予鄧清河認識，蔡志明其後入股位元堂，合作過一陣子。

「玩具大王」蔡志明。（資料圖片）

3. 「玩具大王」蔡志明

不過後來鄧清河和蔡志明就公司發展方向有分歧，後者退股位元堂。曹貴子在「二選一」之下，選擇了蔡志明。兩人當年曾「老友鬼鬼」，曹不時會到訪蔡位於九肚山紅橋里的大宅唱卡拉OK和進餐，他們在飲食方面也頗為投契，彼此都愛吃日本菜，擁有日式餐廳。2006年，曹貴子更曾賣掉九龍塘豪福軒的住宅，搬到公司位於九肚山的宿舍，住在蔡的附近。2013年起，曹貴子與蔡志明的家族成員又先後在白石角天賦海灣買樓。

在蔡志明身上，曹貴子獲得大量生意合作機會。蔡於2005年斥資4,400萬入股康健，其女兒蔡加怡也出任康健主席和執行董事至今。蔡志明也和康宏股東之一佳兆業郭氏家族相熟。

康宏風暴於2017年底曝光後，蔡志明已與曹貴子劃清界線，稱兩個月前吵架後已沒再聯繫。他又澄清，自己擁有20多個天賦海灣物業，但全數出租，自己居於九肚山，否認二人是鄰居。在2018年3月，蔡志明曾入稟向曹貴子追債3億元，但其後有報道指，蔡表示已原諒曹貴子。