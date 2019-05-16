兩次被判監10年男子　出獄後再劫鳳姐　被判入獄80月

曾因誤殺女友及搶劫，兩度被判監10年的男子，出獄不久即再犯案，並扮嫖客劫鳳姐，之後又到粥店偷取8萬元,他今（16日）在高等法院承認搶劫罪，官斥他以單身性工作者為目標，判他入獄6年8月。

被告劉嘉寧兩度被判入獄10年，今再被判入獄6年8月。(資料圖片)

現年47歲的被告劉嘉寧，共有6項案底。他曾因勒死同居女友，再以火水燒屍，於2000年因誤殺罪而被判囚10年。而被告於出獄後，假扮睇樓行劫女地產經紀，以及搶劫及非禮女學生。他於2009年因3項搶劫和1項非禮罪，而再被判囚10年。

求情指認罪免受害人被拍照

辯方求情指，被告認罪除省卻法庭的時間和公帑，亦令涉案性工作者不用出庭作供，不用被傳媒拍照，「在呢方面，係有道德既」。

官指粥店偷竊如出賣朋友

惟法官判刑指，被告以單身的性工者為目標，行為卑劣、懦弱。此外，被告以生果刀行劫，使用暴力綁著事主，又用衣物塞對方的口。而他趁粥店職員不察，偷取店內的財物，法官認為此舉等同出賣朋友。

法官又指，被告於2015年7月出獄至2018月1月期間，受懲教署監管，但他在此期間干犯本案，是目無法紀。

趁職員離開偷腰包

案情指，被告於2015年因玩網上遊戲，而認識粥店的蔡姓男職員。於2017年10月6日，被告到蔡工作的粥店找對方。他趁蔡短暫離開，在店內的閣樓偷去一個藏有84200元的腰包後離開。

以刀架鳯姐頸

此外，被告於2017年12月27日到尖沙咀寶勒巷發利大廈一單位，趁事主X開門送客人離開時，進入X的一樓一單位。被告以刀架X的頸，X受驚下交出3600元。被告之後綁住X，用她的內褲塞X的口，最終逃離現離。

被告又於2018年1月3日，假扮嫖客進入尖沙咀巴利道香檳大廈的一樓一單位。被告又以相同手法，持刀洗劫另一名事主Y的500元和iPhone 6 Plus。被告於翌日被警員截查，警誡下他承認犯案。

案件編號：HCCC408/2018