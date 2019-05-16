【非洲豬瘟．有片】屠房關閉無鮮牛供應　清湯腩名店被逼休業

非洲豬瘟殺到香港，由來自上水屠房的內地豬內臟樣本，上周五（10日）驗出非洲豬瘟病毒，政府宣布關閉屠房及銷毀場內逾6,000隻豬，連帶牛羊屠宰亦暫停，荃灣屠房同樣關閉。有清湯腩名店因沒有鮮牛肉供應，宣布休業四天至周一（20日）重開。店員直言，未想過會因豬瘟影響生意。即點擊影片看看，哪些人氣食店受到影響。

平日上午11時左右，位於天后的「華姐清湯腩」便準時開店，惟今天不少食客前來都「摸門釘」。因屠房連日來關閉，以鮮牛肉為主要產品的「華姐」面臨存貨不足，昨夜（15日）於店外及社交媒體上貼出告示，稱16日起一連4天休業，直至屠房重開，鮮牛肉回復供應。

以鮮牛肉為主要產品的「華姐」面臨存貨不足，昨夜（15日）於店外貼出告示，稱16日起一連4天休業。（王海圖攝）

「華姐」一向以新鮮牛肉作主要材料，包括牛肉產品和湯底：「因為我們的湯底是以牛骨、牛腩，或鮮牛製作的，雖然我們有其他東西售賣，但沒有湯就有如沒有靈魂，做不了好的食物出來。」員工黃小姐表示，周一（14日）從供應商口中才知悉，因為豬和牛都是用同一個屠房屠宰，屠房關閉並暫停宰牛，她事前未想過非洲豬瘟會影響鮮牛肉供應：「吓？牛也要停賣？兩者好像沒關係。」店方計算存貨量後，存貨賣到周三（15日）便不足以營業，於是決定周四（16日）起休業。

休店4日，他們預計每日損失數萬元，又言沒想到上月因裝修閉店近月，本月又遇上「無妄之災」，老闆黃先生更笑言「無糧出啦！」。休業期間他們主要會清潔店舖，又將平常在晚間進行的維修，改在日間進行。黃小姐指供應商稱周一（20日）會恢復鮮牛供應，雖然供應恢復初期，數量或較不穩，但不擔心牛價會上漲。

孟先生早兩天吃過「華姐」，今天再訪，驚覺休店，二人坦言有點失望。（王海圖攝） 連續7年獲得米芝蓮推介的「華姐清湯腩」，每天都有不少食客專程來訪，有時甚至大排長龍，早上記者在場時亦見有食客「摸門釘」。來自武漢、湖北的孟先生和陳小姐住在附近酒店，孟先生早兩天吃過「華姐」，今天再訪，驚覺休店，二人坦言有點失望，一時失了預算亦不知午餐吃什麼。街坊Pius稱每個周未都會吃「華姐」，今天亦約好朋友光臨，但到來看到告示方知休店。

另一位於港島的人氣店「九記牛腩」，同樣因鮮牛肉暫停供應而休業，記者約中午時分到訪「九記」，見數名食客前來，看到告示後方離去。

至於位於深水埗、主打豬潤牛肉麵的維記，則以冰鮮豬潤代替鮮豬潤「轉陣」繼續營業。店內人流依然絡繹不絕，有食客認為味道分別不大。