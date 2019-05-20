伊利沙伯醫院首引入充氣球囊止血　為嚴重盆骨骨折傷者爭救援時間

遇有嚴重意外如車禍、工業意外、高處墮下等，傷者大量失血往往是醫護搶救性命的最大難關。 伊利沙伯醫院引入止血新技術，在傷者血管中注入充氣球囊暫時止血，爭取約30分鐘時間讓醫生修復已破裂的血管部分，海外經驗顯示使用新止血技術後，死亡率較傳統開胸止血下跌達40個百分點。院方正培訓相應醫護人員，預料新技術可於明年初正式推行。 伊院在過去一年亦引入篩查程序，為意外致顱底骨折的病人進行詳細血管造影電腦掃描，務求更快找出因撞傷而形成的「非刺穿性頸動脈創傷」，並盡快治療，降低病人意外後中風的機會。

鄭敏樂指，新止血技術是首度應用於創傷治療。（陳倩婷攝）

爭取止血30分鐘內修復破裂的血管

設有創傷中心的伊利沙伯醫院，是全港首間將「復甦性主動脈球囊阻斷術」應用於創傷治療的公立醫院，助嚴重盆骨骨折傷者接受手術前暫時止血。伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂解釋，醫生需在腹股溝位置刺針，導入球囊至血管內適當位置，在球內注入氣體，阻截該部分血液流動，達暫時止血效果，醫生可爭取時間修復破裂的血管。不過為避免出現併發症如腿部缺血、血腫等，球囊最佳使用時間約為30分鐘。

鄭敏樂指，此技術於血管科已相當成熟，今次是首度應用於創傷治療。與傳統開胸腔、以手術鉗止血的方法比較，整個放球過程需時僅2至3分鐘，較傳統需10分鐘快。她指傳統止血的傷者往往「九死一生」，而新技術毋須如傳統般由腋下「開大刀」至胸腔，創傷較小。她引述日本經驗指，在急症室以球囊止血傷者的失救率，較開胸止血傷者失救率下跌了40個百分點。

全港每年約有50名嚴重盆骨骨折傷者，鄭敏樂表示，目標培訓30名醫生掌握此技術，目前已培訓了12名急症科及外科醫生，料於明年年初於伊院先行推出。

李建恩在伊利沙伯醫院引入篩查機制，希望為非刺穿性頸動脈創傷患者盡快提供治療。（陳倩婷攝）

6成非刺穿性頸動脈創傷患者中風 伊院首引入篩查加速治療

有些情況下傷者未必見血，但仍會造成嚴重後果。部分因撞傷（如車禍、被硬物撞到）的傷者會形成「非刺穿性頸動脈創傷」，傷者會有頸腫、頸痛、內有血塊及雜音、瞳孔變小等病徵，亦可能有「小中風」，肢體短暫失去知覺，惟病徵不明顯易被忽略，變相延誤治療。

醫院管理局九龍中醫院聯網創傷總監李建恩指，人被撞傷後血管內壁會出現撕裂反起，血管收窄，倘未能及時診斷，中風率高達60%，死亡率亦達19%至43%，傷者必須盡快接受微創手術疏通血管，或處方抗血栓藥治療。

遇有懷疑個案，伊院會為病人進行血液造影檢查確定病因。（伊利沙伯醫院提供圖片）

為了找出高危傷者，李建恩指若發現傷者有顱底骨折，會在12小時內為其進行詳細的血管造影電腦掃描。伊院一年接收約900個創傷個案，李建恩透露過去一年伊院引入篩查機制以來，約10人懷疑頸動脈創傷，當中成功篩查一至兩人需接受治療。李建恩說，過往有病人在撞傷後一、兩日內中風，亦有人病亡後需解剖才知死因，他希望透過新技術向前行，惠及更多病人。