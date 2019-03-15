長者骨折三部曲　每年5500人傷盆骨　伊院改良手術護理開鈣片防跌

長者容易跌倒，造成骨折，最常見的是「脆性髖關節骨折」，近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，未來十多年更可能倍增。
有醫生指出，長者骨折有「三部曲」，60歲時最易手腕骨折；70歲有脊骨骨折；年屆80歲就較易出現髖關節骨折。「一跌再跌」情況不罕見，多達18%長者骨折後，一年內會再次跌倒。骨折豈止行動不便，也可引發各種疾病，更令死亡率大增。
接收骨折病人「大戶」之一的九龍中聯網龍頭醫院伊利沙伯醫院，在2015年起恒常推出「跨專科脆性髖關節骨折處理流程」，加強病人做手術前後的護理、教導健康知識，防止病人再跌倒。
（骨科防跌系列三之一）
近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，數字在十多年後更可能倍增。 (資料圖片)
伊利沙伯醫院矯形及創傷學顧問醫生李建邦表示，近年每年約有5500名病人因髖關節骨折而需入住公立醫院，當中有750人次（14%）入住伊院，而整體數字在2031年更可能倍增至11,000人次。
長者骨折有「三部曲」
醫管局於2013年針對前一年的3,000名髖關節骨折病人作研究，發現入院者平均年齡達82歲，三分之二為女性。研究發現，三成病人曾出現其他骨折。李建邦指出，長者在60歲時最易手腕骨折；70歲就會脊骨骨折；到了80歲就較易出現髖關節骨折。他解釋，當長者跌倒時，大多先以手支撐地面，以致手腕骨折；而隨著年齡日長，長者脊骨亦會出現毛病，「骨質疏鬆令腰骨扁咗，身體向前傾，就容易跌倒。」隨之而來的就是脊骨及髖關節骨折。
骨折病人受傷的那隻腳會變短，並現外翻狀況，如圖中的病人的右腳。 (伊利沙伯醫院提供)
18%骨折病人一年後會再次跌倒
長者重複跌倒及骨折的機率不低，伊院矯形及創傷科脆性骨折統籌護士譚思敏指出，18%的骨折病人在一年內會再次跌倒，而4%骨折病人更會在一年後再次因骨折而入院，當中以再度出現髖關節骨折的人最多。李建邦直言，曾有病人右邊髖關節骨折後，左邊髖關節不久後亦告骨折，甚至有病人的脊骨也歪曲，情況嚴重。
伊利沙伯醫院矯形及創傷學顧問醫生李建邦表示，長者在60歲時最易手腕骨折；70歲就會脊骨骨折；到了80歲就較易出現髖關節骨折。 (鄭子峰攝)
李建邦直言，長者跌倒並不必然造成骨折，關鍵在於骨骼的健康，「如果在平地跌親也會骨折，就屬脆性骨折，需服用防骨質疏鬆藥物。」 (鄭子峰攝)
骨折病人死亡率高出一般長者數倍
李建邦強調，骨折除了導致行動不便，需依靠輔助工具外，亦可能令長者需長期臥床，並引發肺炎、壓瘡。在2013年的研究，有17.4%的髖關節骨折病人在一年內會死亡，而2013年65歲或以上長者的死亡率為3.25%，相較之下，骨折病人的死亡率高出數倍。
提倡跨專科合作
李建邦表示，由於80%的二度骨折都發生在首次髖關節骨折的首3年內，因此需及早作出介入，防止長者再次跌倒，伊院因而推出「跨專科脆性髖關節骨折處理流程」，並在2015年把做法恒常化。以往醫生在處理骨折病人時，較為重視手術，忽略了手術前後的護理及其他專業人士的參與，而新的流程就提倡跨專科的合作，包括醫生、護士、物理治療師、職業治療師、社工、營養師、言語治療師等人。
伊院矯形及創傷科脆性骨折統籌護士譚思敏指，18%的骨折病人在一年後會再次跌倒。 (鄭子峰攝)
跌倒不等於骨折 防跌亦需保持骨骼健康
李建邦直言，長者跌倒並不必然造成骨折，關鍵在於骨骼的健康，「如果在平地跌親也會骨折，就屬脆性骨折，需服用防骨質疏鬆藥物。」他稱，昔日骨折病人較少獲處方有關藥物，2013年的研究指出，即使連同維他命D及鈣片計算在內，亦只有15%人在手術前會獲處方有關藥物；手術後亦有77%人未獲處方有關藥物。而伊院去年開始為全部病人提供含維他命D的鈣片，另因應病人情況，為當中約兩成病人開出其他防骨質疏鬆藥物。
李建邦續指，現時病人入院後可在4小時內獲骨科醫生診症，七成病人可在48小時內完成手術，雖然病人或需輪候康復醫院的病床，但平均留院時間為9天，已較2014年高峰時的16天大幅減少。