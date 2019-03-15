長者骨折三部曲　每年5500人傷盆骨　伊院改良手術護理開鈣片防跌

長者容易跌倒，造成骨折，最常見的是「脆性髖關節骨折」，近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，未來十多年更可能倍增。 有醫生指出，長者骨折有「三部曲」，60歲時最易手腕骨折；70歲有脊骨骨折；年屆80歲就較易出現髖關節骨折。「一跌再跌」情況不罕見，多達18%長者骨折後，一年內會再次跌倒。骨折豈止行動不便，也可引發各種疾病，更令死亡率大增。 接收骨折病人「大戶」之一的九龍中聯網龍頭醫院伊利沙伯醫院，在2015年起恒常推出「跨專科脆性髖關節骨折處理流程」，加強病人做手術前後的護理、教導健康知識，防止病人再跌倒。 （骨科防跌系列三之一）

近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，數字在十多年後更可能倍增。 (資料圖片)

伊利沙伯醫院矯形及創傷學顧問醫生李建邦表示，近年每年約有5500名病人因髖關節骨折而需入住公立醫院，當中有750人次（14%）入住伊院，而整體數字在2031年更可能倍增至11,000人次。

長者骨折有「三部曲」

醫管局於2013年針對前一年的3,000名髖關節骨折病人作研究，發現入院者平均年齡達82歲，三分之二為女性。研究發現，三成病人曾出現其他骨折。李建邦指出，長者在60歲時最易手腕骨折；70歲就會脊骨骨折；到了80歲就較易出現髖關節骨折。他解釋，當長者跌倒時，大多先以手支撐地面，以致手腕骨折；而隨著年齡日長，長者脊骨亦會出現毛病，「骨質疏鬆令腰骨扁咗，身體向前傾，就容易跌倒。」隨之而來的就是脊骨及髖關節骨折。

骨折病人受傷的那隻腳會變短，並現外翻狀況，如圖中的病人的右腳。 (伊利沙伯醫院提供)

18%骨折病人一年後會再次跌倒

長者重複跌倒及骨折的機率不低，伊院矯形及創傷科脆性骨折統籌護士譚思敏指出，18%的骨折病人在一年內會再次跌倒，而4%骨折病人更會在一年後再次因骨折而入院，當中以再度出現髖關節骨折的人最多。李建邦直言，曾有病人右邊髖關節骨折後，左邊髖關節不久後亦告骨折，甚至有病人的脊骨也歪曲，情況嚴重。

伊利沙伯醫院矯形及創傷學顧問醫生李建邦表示，長者在60歲時最易手腕骨折；70歲就會脊骨骨折；到了80歲就較易出現髖關節骨折。 (鄭子峰攝)

李建邦直言，長者跌倒並不必然造成骨折，關鍵在於骨骼的健康，「如果在平地跌親也會骨折，就屬脆性骨折，需服用防骨質疏鬆藥物。」 (鄭子峰攝) 骨折病人死亡率高出一般長者數倍 李建邦強調，骨折除了導致行動不便，需依靠輔助工具外，亦可能令長者需長期臥床，並引發肺炎、壓瘡。在2013年的研究，有17.4%的髖關節骨折病人在一年內會死亡，而2013年65歲或以上長者的死亡率為3.25%，相較之下，骨折病人的死亡率高出數倍。 提倡跨專科合作 李建邦表示，由於80%的二度骨折都發生在首次髖關節骨折的首3年內，因此需及早作出介入，防止長者再次跌倒，伊院因而推出「跨專科脆性髖關節骨折處理流程」，並在2015年把做法恒常化。以往醫生在處理骨折病人時，較為重視手術，忽略了手術前後的護理及其他專業人士的參與，而新的流程就提倡跨專科的合作，包括醫生、護士、物理治療師、職業治療師、社工、營養師、言語治療師等人。