香園圍公路26日通車　10條行經北區綠van線同日加價　最貴收$10.3

蓮塘/香園圍口岸料最快年底前通關，連接該口岸與粉嶺公路的「香園圍公路」將於本月26日早上8時正式通車。據運輸署網頁，十條行走北經的專線小巴同日起亦隨之加價，包括52A、52B、52K、54A、54K、55K、56A、56K、56B、56C，加價介乎0.2元至0.8元，加得最多的是往來上水站及沙頭角、順隆街的55K線，由現時全程收費9.5元加至10.3元。其次加得多是往來粉嶺站及鹿頸的56K線，由現時8.6元加至9.3元；以及往來粉嶺站及丹竹坑的56B線，由8元加至8.7元，同樣加7角、加幅逾8%。

新管制站蓮塘／香園圍口岸預計今年內啟用。（政府網頁圖片）

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52B改行車路線及服務班次

另外，往來粉嶺站、鶴藪的專線小巴52B號線，將於本月26日修改行車路線，往鶴藪方向的行車路線改經粉嶺車站路、沙頭角公路-龍躍頭、流水響道及鶴藪道；而往粉嶺站方向的行車路線則維持不變。同時，會調整服務時間，星期一至星期六，公眾假期除外，上午10時至下午5時，來回方向班次20至25分鐘一班。營辦商將在小巴總站及車廂內張貼告示，通知乘客以上的改動。

因應香園圍公路開通，專線小巴55K線，將於星期一至五開辦上午繁忙時段特別服務，由沙頭角總站開出經龍山隧道及粉嶺公路往上水，運輸署估計往上水的乘客，可節省約5至10分鐘。