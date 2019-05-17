觀塘安達邨裝修工程　10承建商涉設秘密定價協議　裁定違競爭條例

10間裝修工程公司涉嫌在觀塘安達邨第一期裝修工程上，訂立並執行瓜分市場的協議及合謀定價的協議，競爭事務委員會前年向競爭事務審裁處，成為《競爭條例》生效後的第二宗案件，法官就該案今（17日）在高等法院頒下判辭，裁定10間公司均違反了「第一行為守則」。審裁處將進一步聆訊考慮是否應施加罰款。

本案申請人是競委會，10名答辯人：永興聯合建築有限公司、裕輝建築有限公司、茂恒油漆裝飾公司、大道建築公司、金記機電鐵器工程有限公司、協益建築公司、泰華土木工程、維新鐵器裝修公司、百達建築工程公司及聯合裝飾工程有限公司。

拜神儀式後立協議

競委會早前向法庭指出，該10名答辯人均為房委會認可的承建商，他們於2016年6至7月期間，向觀塘安達邨住戶提供裝修服務，並須負責垃圾清理。競委會指同年6月17日拜神儀式後，10間承建商達成合謀定價協議，各獲分4樓層，例如以1、11、21及31樓作分配，以2分的，則可分得2，12，22，32樓，如此類推。

承建商稱純粹巧合

該10間涉案的承建商最初否認有關協議，聲稱純粹巧合，其後有承建商稱為方便清潔及節省等候電梯時間。競委會認為該些承建商秘密達成合謀定價協議，每隔10樓層作分配，並以相同價錢獲取工程，削弱競爭法及公平性，違反《競爭條例》，因而提出檢控。

認為答辯人有協議

審裁處在判辭中指出，雖然大多數答辯人否認或不承認所指的協議，但審裁處認為10名答辯人訂立及執行了相關協議，並不會向獲分配樓層以外的租戶招攬生意，若被主動接觸，便會著租戶聯絡負責相關樓層的答辯人，除非租戶堅持，否則被接觸但不是負責有關樓層的答辯人會拒接生意。

答辯人有一同分擔印刷費

再者，審裁處指出，10名答辯人同意印製單張並分擔印刷費，用作宣傳及派予租戶，單張價格成為他們與絕大部分顧客議價的起點，不少合約中，單張上的價格與最終收費一樣或相近，答辯人的行為構成「嚴重反競爭行為」。

增加効率不能補償競爭限制

對於有答辯人辯稱即使存在所指的協議，也只是為了效率而定，但審裁處表示協議所產生的效率不足以補償協議所帶來的競爭限制，或令顧客公平地分享到所帶來的利益。審裁處再反駁有答辯人稱已將工程分判予其他人的說法，審裁處認為他們仍屬訂立及執行的一部分，故裁定所有答辯人違反「第一行為守則」。

案件編號：CTEA2/2017