競爭法通過後首案　科技公司涉投YWCA工程圍標　4公司裁定違例

《競爭條例》生效後，競爭事務委員會前年首度入稟，指5間有份競投基督教女青年會（YWCA）伺服器服務的資訊科技公司，涉嫌圍標以協助其中一間公司以最低價贏得標書。指該5公司涉嫌違反《競爭條例》，高等法院的競爭事務審裁處今（17日）下判辭，裁定其中4間公司違反有關條例。

5公司被控4公司被裁定違規

五名答辯人為Nutanix Hong Kong Limited（Nutanix）、英國電訊香港有限公司（BT）、新龍國際有限公司（SiS）、Innovix Distribution Limited（Innovix）及科技21系統有限公司（Tech-21），除新龍國際外，其餘4間公司均被裁定違反《競爭條例》。

YWCA發現標書有相同錯處

YWCA於2016年就伺服器工程招標，讓提供Nutanix科技的伺服器系統公司入標競投。首次招標在2017年6月舉行，只有BT投標，未達最少5間公司的標準。YWCA在翌月舉行第二輪招標。BT、SiS、Innovix及Tech-21均參與，其中BT投標價最低。惟YWCA發現其他公司的標書有相同錯處和遺漏。

審裁處認為4公司有協調做法

競委會前年就這案入稟審裁處，亦成為《競爭條例》通過後的首宗案件，審裁處今下判詞，裁定，Nutanix的職員準備多份標書，但其投標價格遠比BT所提出為高。審裁處認為，Nutanix、BT、Innovix和Tech-21之間有協議，或經協調做法，讓Innovix和Tech-21YWCA呈交一份非真實的標書，以助BT投標。此等協議或經協調的做法，目的為妨礙、限制或扭曲在香港的競爭。該等行為構成圍標，因此符合《競爭條例》中「嚴重反競爭行為」的定義。

另一公司只是職員涉有協議

至於新龍國際有限公司（SiS），其公司的一名石姓職員與另一名被告Nutanix的職員有協議，讓石以SiS名義，提交一份非真實標書予YWCA。惟審裁處指石只是初級職員，其一般職責不包括涉案行為，沒有證據顯示石的上司知悉有關行為。審裁處裁定，石的行為不可歸咎於SiS，故裁定該公司未有違例。

案件編號：CTEA1/2017