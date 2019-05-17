【逃犯條例】張建宗：中聯辦表達關注可理解　望立會重回正軌討論

政務司司長張建宗今日（17日）出席「百物看世界 ─ 大英博物館藏品展」預覽後會見傳媒，表示逃犯條例仍需時討論。據他了解，今日內務會議就條例修訂未有結論，期望立法會能重回正軌討論，令條例可循正常途徑審議，現階段未考慮應怎麼做，又指對中聯辦表達關注可以理解。

張建宗認為，中聯辦對逃犯條例表達關注，是可以理解。（張美華攝）

中聯辦今日（17日）接見港區人大、政協委員，張建宗指今次台灣殺人案件和現有引渡條例確有漏洞需要堵塞，又指政府立場一如以往，不再重申。

他直言「我哋都希望香港有效施政」，政府有實際需要修例，理解中聯辦就《逃犯條例》修訂表達關注。另外，張建宗表示據了解，立法會內務委員會今日就《逃犯條例》未有結論，仍需要時間再作討論，政府一向留意事態發展，希望立法會重回正軌討論。

民陣兩點十分先在西區警署出發遊行，一行幾十人拉起橫額，高呼「立即撤回送中條例」和「人大政協不代表我」。（梁鵬威攝）

另外，張建宗指自昨日（16日）立法會通過《財政預算案》後，其中428億元一次過紓困措施得以推展，除寬免稅項外，亦令150萬有需要人士及基層受惠，並有望於下月底前能發放各項津貼，其中包括生果金、長者生活津、傷殘津貼等「出雙糧」，而全港36萬名有需要學生亦可獲2500元津貼，另4.6萬應屆中學文憑試考生獲豁免考試報名費。