【逃犯條例】中國外交部：堅定支持香港修例　美方勿干涉

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（16日）晚與到訪的本港民主黨創黨主席李柱銘會面，談及對港府修訂《逃犯條例》的關注，認為修例威脅香港法治。 中國外交部發言人陸慷周五（17日）在例行記者會上表示，會面是香港個別人士懷著政治目的，試圖接觸外力，干擾香港正常社會秩序。

陸慷指出，香港特區修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，既是為了解決現實個案，也是為了堵塞法律漏洞，在香港特區與其他國家和地區之間更好地開展移交逃犯和刑事司法互助。這有利於共同打擊犯罪，維護法治，避免香港成為避罪天堂。「中國中央政府堅定支持香港特別行政區政府修訂相關條例。」

陸慷還說，香港回歸以來，「一國兩制、港人治港、高度自治」方針得到切實貫徹落實，亦不容否認各項權利和自由，得到充份保障。他強調，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。美方應當尊重香港特別行政區政府依法修例、完善法律制度。「以任何形式干預香港事務是錯誤的，試圖借機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不可能得逞。」

在被問到前銅鑼灣書店負責人林榮基近日移居台灣，以免香港修例後被引渡到內地受審，陸慷回應說，個別人士試圖以修例做文章，是不可能得逞。