三年僅191商用車夜間泊位投入服務　運輸署檢討準則料2020年完成

本港泊車位長期不足。立法會交通事務委員會今（17日）討論泊車位供應情況，運輸署文件顯示，2016年起尋找路旁泊車位供商用車作夜間停泊，建議有515個，惟至今僅有191個投入服務。多名議員批評政府的相關政策失效，尤其新界地區供應更加少，並要求政府檢視泊車位標準。

政府去年開展檢討《香港規劃標準與準則》的私家車泊位，料2022年完成。（資料圖片 / 江智騫攝）

私家車10年增四成 議員促限增長

民建聯立法會議員陳恒鑌批評，泊車轉乘措施失敗，如屯門轉車站及大欖隧道轉車站附近，至今未有增設泊車轉乘措施，只依賴港鐵及領展提供的相關服務。民主派立法會議員朱凱廸則批評，政府多年來未有正視私家車過度增長問題，過去10年本港人口增加6%，但私家車及客貨車卻激增逾四成，認為政府應有措施限制私家車增長。

公民黨譚文豪及工聯會麥美娟均要求，政府應修改《香港規劃標準與準則》的泊車位標準，否能難以要求發展商提供更多泊車位數量。

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指，私家車數量與泊車位比例不符，當局會按部就班跟進，而在個別鐵路及重建項目，將研究於適當地方增設泊車轉乘， 並於去年開展檢討《香港規劃標準與準則》的私家車泊位，料2022年完成。