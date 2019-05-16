【電子道路收費】運輸署計劃以周界為本方式收費　的士不獲豁免

中環交通擠塞問題持續多年，政府之前就實施「電子道路收費先導計劃」初步擬定收費地區範圍。今日﹙16日﹚中西區區議會討論相關事項，運輸署表示，計劃擬用周界為本、按次收費方式收費，即車輛每次駛經收費點時，便需要繳費。運輸署又稱，專營巴士、電車、小巴等公共交通，都會豁免收費，不過的士需要繳費，其收費會較私家車低。 多名區議員於會議上反對推行，當中有人認為會將塞車問題，惡化至半山區、上環等地；又有議員斥方案未能解決｢老闆車」導致擠塞的問題。

林秀生承認，聽到不少意見指，｢老闆車｣為中環塞車的一大原因。（黃偉倫攝）

運輸署：不少人指｢老闆車｣致中環塞車​

運輸署助理署長（策劃）林秀生表示，進出中環核心區的全年每日平均交通流量，在2003至2017年間，上升10%。他又指，在繁忙時段中，約45%的交通流量為私家車，集體運輸只則佔約8%，惟前者的每日客次為約20萬，後者則約為50萬。他承認聽到不少意見指，｢老闆車｣為中環塞車的一大原因。

運輸署總工程師（策略研究）劉漢偉表示，計劃擬以周界為本、按次收費的方式收費，並會以｢不同時段，不同收費｣為理念，旨在減低中環繁忙道路的車流量，而非增加政府收入。

中環交通堵塞問持續多年，中西區區議會今日討論相關事項，運輸署表示計劃擬用周界為本的方式收費。（黃偉倫攝）

將出招令貨車避免繁忙時間區內落貨

劉漢偉又指，集體運輸工具如專營巴士、邨巴、校巴、電車、小巴；緊急用途和警方用途車輛；殘疾人士專用車輛等，都可豁免收費。他表示，收費水平會參考該車類對經濟的貢獻，雖然的士車流量在繁忙時段佔三成，平均載客率僅約為一人，但由於區內居民確有乘搭的士的需要，故收費水平會低於私家車。

至於貨車，劉漢偉指，雖然為擠塞源頭之一，但確實支援中環的商業活動，因此當局在擬定方案時，會嘗試改變司機習慣，促使他們改於非繁忙時間落貨。

劉漢偉表示，計劃擬以周界為本、按次收費的方式收費。（黃偉倫攝）

民主黨區議員批只會逼爆半山區

多名中西區區議員於會上反對方案。民主黨許智峯表示，雖然計劃的理念沒有錯，但現時尚未有收費水平等細節，而且周界為本的收費方式，並不影響｢老闆車｣，認為收費應按車輛停留時間而定，並直言民主黨不會支持方案。

許智峯又批評，方案未有豁免當區居民，｢揸車返屋企都要收錢｣。他舉例指，倫敦推行相關政策時，居民可享一折優惠。他又稱，根據是次方案，市民會轉而使用其他道路，｢啲車逼晒係半山區、上環一帶｣。

另一位民主黨區議員鄭麗琼批評，方案未有時間表，又不詳細。她舉例問，假如有的士乘載輪椅人士進入收費範圍，應否視為殘疾人士專用車輛，豁免收費，抑或依舊交付的士的款項。她又斥方案是將塞化問題惡化至半山區。

運輸署：收費區邊界外增泊車位

運輸署助理署長林秀生表示，政府會多管齊下處理｢老闆車｣問題，根據現時方案，政府正研究使用新科技，以協助前線人員處理違泊等事情，包括利用影像分析技術等。他又稱，會考慮在收費區邊界附近增設公眾泊車位，包括在上環消防局旁的用地、原美利道停車場的商業用地發展及香港大會堂的工程項目，合共提供至少600個泊車位。

政府料收費後 中環平均車速提高3至5公里

根據運輸及房屋局早前向中西區區議會提交的文件，計劃將上環林士街至中環花園道內的中環核心商業區，列入收費範圍，不過使用中環灣仔繞道，又不入中環者則毋須繳費。

文件指，先導計劃的目標，以減少中環核心區內的整體交通流量約15%為衡量標準。文件又指，如有效減低車流，現時繁忙時段主要道路的平均行車速度，每小時可提高3至5公里；至於個別較擠塞路口，中午繁忙時段的車輛平均等候時間，可由現時最多3輪，縮減至1輪左右。