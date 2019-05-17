政府擬准病人帶氧氣樽搭巴士　同一時間全車限2樽　議員批難執行

政府計劃修訂《公共巴士服務規例》，容許患者攜帶容量少於5升的壓縮氧氣、自用醫療氧氣瓶乘搭專營巴士，但限制每架巴士只能有2個壓縮氧氣瓶。多名立法會議員今（17日）在交通事務委員會上，批評相關氧氣瓶數量不切實際，及難以操作，容易引致患者與司機爭執。

政府建議修例容許病人攜帶自用醫療壓縮氧氣樽搭巴士。（資料圖片）

患者上車時需戴上氧氣罩以證自用

討論修訂的《公共巴士服務規例》，將容許患者乘搭巴士時，可攜帶含有壓縮氧氣的自用醫療氧氣瓶，惟受危險品條例規定，限制每架巴士最多只能容納2瓶不超過5升的壓縮氧氣瓶，及患者上車時需戴上氧氣罩吸入壓縮氧氣，以證明自用。

民主黨立法會議員林卓廷認為，若有患者攜帶2瓶壓縮氧氣瓶上車後，再有同類患者乘客，或礙於條例限制而被拒絕登車，亦令司機難以處理。

運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘說，已和專營巴士營辦商研究，以助司機方便掌握車上氧氣瓶數量，包括患者上落車時告知司機。他又指，諮詢消防處後，基於安全問題，認為限制2瓶的數量合適，及氧氣瓶的活閥有可能彈出，強調是不能逾越《危險品條例》的要求，及不能純粹從公共交通角度考慮情況，承諾會與保安局及消防處再商討。