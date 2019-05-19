業界批活豬供應訊息混亂　黃碧雲倡收回荃灣屠房牌照

上水屠房有內地供港活豬發現染上非洲豬瘟，需停止運作消毒，至今早（19日）才恢復運作，預料最快明日（20日）市面才有新鮮豬肉供應。而同樣暫停運作的荃灣屠房雖已完成消毒清潔工作，惟昨晚（18日）稱未收到提供屠宰服務要求，今日仍未能提供新鮮豬肉供應。 有業界代表出席港台節目《城市論壇》時直指，事件反映當局與屠房長期溝通有問題，誤以為屠房重開便能即日供應，導致訊息混亂。立法會議員則批評，荃灣屠房未能做到「後備」作用，要求政府檢視漏洞，考慮收回有關牌照；或對申領續牌提出附加條件，以避免同類事件再次發生。

今早近10時半，大約十多頭豬運至荃灣屠房。（鄧詠中攝）

上水屠房早前有豬隻樣本驗出非洲豬瘟，停止運作消毒9日，今早恢復運作。而荃灣屠房亦關閉六日消毒，原本今日重新提供屠房服務，惟昨日下午屠房稱未收到客戶要求提供屠宰服務的資料，故今日不會有新鮮豬肉供應。而食環署當時稱要了解情況。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅對過去一段時間未有活豬供應，向市民致歉。他指供港活豬有95%來自內地，5%為本地飼養，屠房日常要處理4,000頭豬，但荃灣只能處理500頭豬。他透露，業界早前曾與政府商討，不要將所有活豬運向上水屠房，應分流維持供應。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅對過去一段時間未有活豬供應，向市民致歉。（資料圖片）

然而，政府昨日下午宣佈上水屠房重開後，內地活豬陸續來港，不過許偉堅指政府誤解「今晚有豬來，應該聽日就劏完供應。」他解釋，本地屠房暫停運作多日，已積聚大批豬隻，涉及人手及運輸安排，「並非一下子就得。」他認為事件反映政府一直與業界溝通有問題。

香港禽畜業聯會副主席林榮源則表示，業界昨日將本地活豬運至荃灣屠房，今日則集中將豬隻運往上水屠房，期望兩間屠房可同步供應活豬。但他說，業界昨日下午才收到荃灣屠房要到周一才有供應，形容所有的消息鏈「斷開」，有機會是政府誤解情況，導致訊息混亂。

運載十數隻豬的豬車進入上水屠房，保安員表示今早一直有豬車入內，主要是本地豬。（陳蕾蕾攝）

他又質疑，荃灣屠房在上水屠房關閉消毒後五日，才通知暫停運作以清潔消毒，「若荃灣認為本地豬數量不足，難以維持營運，我可以提供足夠的貨量。若是第一日說消毒清潔，我可以接受，因為保障衛生，但不是等到第五日才說。」他透露，曾要求將本地活豬分流至荃灣屠房，以減低上水屠房壓力，惟荃灣屠房考慮到成本問題，認為本地活豬數量不足，即使業界曾提出可加價20%至30%，仍被拒絕。

民主黨立法會議員黃碧雲批評，荃灣屠房並未受非洲豬瘟影響，質疑為何要自行暫停運作，令荃灣屠房可作為「後備屠房」的角色失效，「屠房牌照規定，除非有其他合理辯解，否則持牌人不能拒收或不屠宰活豬，亦不能停止運作。」她又指，荃灣屠房屬私人經營，惟五豐行持有三成股權，同時亦是上水屠房的營運商，質疑有商業考慮。

她表示，荃灣屠房既做不到後備之用，也做不到分流本地及內地活豬，政府應考慮收回有關牌照。民建聯立法會議員何俊賢則指，政府應加強抽檢供港活豬，做好源頭把關，並希望在今年底對屠房申領續牌時，增設要求以避免同類事件在發生。