【非洲豬瘟】荃灣屠房提早明日恢復屠宰　約520港豬供應市場

食物環境衞生署發言人表示，荃灣屠房持牌人稱會提早一日，在明日（19日）凌晨恢復屠宰豬隻，食環署公布，今日活豬供應有520隻本地豬隻，預計明天在市場供應。 在政府在本月10日公布上水屠房一個本月2日內地豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒後，荃灣屠房也停止屠宰豬隻，以進行消毒，全港暫停新鮮豬肉供應。荃灣屠房直至今日上午才恢復接收本地活豬，明日凌晨會展開屠宰。

荃灣屠房將提早於明日（17日）恢復屠宰。（資料圖片／張浩維攝）

食環署網站上更新了明日活豬預計供應，明天將有520頭本地豬供港。（食環署網站截圖）

內地活豬代理預計一擔豬貴100元

內地活豬代理農業專區董事總經理鄭嘉成相信，豬肉的價錢「唔會高得幾多」，他預計一擔豬肉的價錢大約會貴100元，約1,300元，料對市民的影響不大。他又表示，雖然上水屠房明日恢復運作，但預計明日來的內地豬數量不多，因為內地海關僅批准6個市的內地豬到港，所以數量有限。

在上水屠房恢復正常運作後，市場新鮮豬肉供應可重回正常。（資料圖片／盧翊銘攝）

百佳超級市場回覆，當屠房恢復運作，便會回復供應新鮮豬肉，售價方面要視乎來貨價而定。

食物及衞生局上周五（10日）公布，上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，即晚停止上水屠場運作，屠場內約6,000隻豬將被人道毀滅。食物及衞生局今日（18日）表示，上水屠房的清洗消毒工作已接近完成，正作嚴格檢查。若一切順利及通過檢查，上水屠房明日有望恢復運作。政府會將最新進展通知業界，待所有工作完成和嚴格檢查後，公布屠房具體恢復運作的時間。

香港豬肉行總商會副會長許偉堅表示，上水屠房經清洗後，明日（19日）很大機會可引入恢復豬隻來港，預料本港下周一（20日）恢復豬肉供應。