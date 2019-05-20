【Google禁華為】Android OS市佔率雄霸全球　李嘉誠也難撼動？

路透社周日（19日）引述消息指，Google暫停與華為業務合作，意味在中國以外地區使用華為智能手機用戶，可能將無法更新Android作業系統，可以預期這對銳意進軍全球手機市場的華為衝擊極大。所以國內亦有聲音提到，是否需要研發替代系統抗衡Android霸權。有內地媒體甚至聲稱，華為從2012年開始就規劃自家操作系統「鴻蒙」，為取代Android做準備。 然而，手機的作業系統（OS）向來是歐美企業的天下，自智能手機普及以來，更是由Google的Android和Apple的iOS兩大巨頭主導。多年來，市場上出現過不同的挑戰者，試圖與Android和iOS一較高下。據報連長和系前主席李嘉誠也曾加入戰團，但最後都未能突圍。

現時Google的Android手機系統，在全球市佔率最高。（網上圖片）

現時手機OS市佔：Android獨大、iOS約兩成

Android和iOS的霸業形成，其實只是過去幾年間發生的事。據StatCounter網站統計，在2012年前，芬蘭手機企業諾基亞（Nokia）擁有的Symbian OS，一度是全球手機OS的龍頭，穩佔市場約三分之一份額。但自2012年中開始，隨著智能手機普及，Google開發的Android系統，明顯極速「蠶食」其他系統的市場份額。在該年底，Android市佔率已達33.19%，遠遠拋離其他系統。

據StatCounter網站統計，在2012年，Android在手機作業系統的市佔率一躍成為龍頭，Symbian OS急速插水。（StatCounter網站截圖）

歷經幾年演變，Android在手機OS市場的市佔率愈來愈高。除iOS靠一眾蘋果粉絲力撐，維持約兩成的份額，多年來沒有大變外，其他OS的市佔率不斷萎縮。而Nokia自2013年起也放棄發展Symbian OS。

截至2019年4月，全球手機OS市佔率以Android居首，達74.85%；由蘋果公司開發的iOS以22.94%居次。其餘OS的市場份額，全部低於1%，包括KaiOS Technologies的KaiOS（0.81%）、微軟的Windows（0.28%）及三星自家的OS（0.24%）等等。

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挑戰者相繼「失敗」 包括誠哥

在Android開始崛起，到今日獨佔鰲頭的過程中，市場上其實也出現過不少競爭者。例如Windows Phone系統，Nokia放棄Symbian OS後，也一度投向Windows Phone。但系統始終不及Android普及，許多常見的應用程式也無法使用，市佔率一直無起色。微軟近年也陸續放棄手機OS業務，最後的Windows 10 Mobile，今年12月起也會停止支援。

至於其他OS，其實也各有其賣點。例如加拿大黑莓公司研發的BlackBerry系統，由於保安系統完善，主打商務客，曾經是「公務手機之王」，即使在智能手機普及後也有一定捧場客，美國前總統奧巴馬也是其用家。不過系統始終難成主流，所以BlackBerry近年推出的手機也轉用Android。

搭載Sailfish OS的JOLLA手機獲李嘉誠「祝福」，但最終仍未能打破Android霸權（3香港網站截圖）

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其實長和系前主席李嘉誠，也曾和手機OS市場的爭霸拉上關係。在2013年底，李嘉誠在一個訪問中曾經揚言「市場將出現第三款智能手機OS」，惹來市場揣測。在2014年8月，和記旗下的3香港突然宣布，來自芬蘭、由Nokia前員工組成的Jolla，合作推出一款運行Sailfish操作系統的智能手機，以「we are unlike」為口號，希望在市場別樹一格。

當時市場盛傳，這項目幕後獲得李嘉誠投資，特別是李氏在全球都有流動電話服務生意，市場曾憧憬Sailfish系統可借李氏的電訊王國，在市場佔一席位。不過該款系通始終撼動不了用家的習慣，未成主流，現時已幾乎在市場上沒沒無聞，連向來有「點石成金」能力的李嘉誠，也未能撼動Android、iOS的霸主地位。

市場盛傳，Jolla手機當年在香港推出，疑獲李嘉誠投資。（資料圖片）