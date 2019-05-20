林鄭：成立督導委員會推「組裝合成建築法」　考慮補償發展商損失

政府近年推動新建築法以減低建築成本、縮短建築時間，以增加房屋供應。行政長官林鄭月娥今日（20日）出席活動時表示，發展局將成立一個督導委員會，推展「組裝合成建築法」，鼓勵及要求政府建築項目使用該方法，並考慮為私人建築市場提供寬免措施，以補償私人發展因採用組裝合成而失去的樓宇面積。

科技園創新斗室示範單位（洪嘉徽攝）

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林鄭月娥出席科技園創新斗室啟動禮，及科技園與建造業議會簽訂諒解備忘錄的儀式。她表示，發展局將成立的督導委員會將負責推廣新建造技術，例如規劃中的公務員學院將使用組裝合成建築法，以及鼓勵政府資助項目使用新建築法。至於私人建築市場，她稱屋宇署早前已推出相關指引和機制，政府正考慮推出寬免措施，以補償採用該方法而失去的樓宇面積。

她同時透露，為加深對認識「組裝合成建築法」，早前曾到大灣區江門的一間預製工廠考察。

「組裝合成建築法」其中一項特點是使用預製造件再於工地進行裝嵌，以減省現場施工工序，是次科技園的創新斗室亦採用同一技術。項目位於白石角科學園路及創新路交界，去年獲立法會財委會撥款8億元，主要供園區租戶租用。

去年科技園公司獲得立法會財委會撥款8億元，興建供園區租戶租用的「創新斗室」，位於白石角科學園路及創新路交界，工程已於今年初動工。（科技園提供設計圖片）

出席同一活動的建造業議會主席陳家駒表示，本港未有使用該新技術，故政府及業界需要適應期，而時由發展局及建造業議會成立的工作小組，將提升至督導委員會，預料督導委員會今年成立，日後將收集各方意見，提供政策等解決方案。

科技園公司行政總裁黃克強表示，創新斗室採用「組裝合成建築法」比傳統建築節省6至9個月時間，但當中涉及運輸、組裝等磨合問題需要解決。他又指，園區內大部份租戶均有興建租用創新斗室，預料明年下半年接受申請。

創新斗室佔地3.2萬平方呎，總樓面面積約15萬平方呎，樓高17層，提供約500個宿位。當中包括單人、雙人及共居工作室，各類型房間面積約248平方呎。另兩房一廳套房單位面積為496平方呎，包設無障礙設施和五張床，適合家庭居住。此外，每層設有共用消閒設施，包括音樂和遊戲室、共用休息室、健身房、天台農圃、附屬辦公室及洗衣房等。