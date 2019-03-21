科學園「創新斗室」料明年底落成　提供單、雙人及套房500個單位

港府近年積極推展創科，為挽留創科人才，2017年《施政報告》提出以注資及提供擔保的商業貸款形式，向科學園斥資8億元興建「創新斗室」，供海外科研人才租住。香港科技園今（21日）表示，將採用「組裝合成」建築法(Modular Integrated Construction -MiC)，興建17層樓高，提供500個宿位，分為單人、雙人、共居工作室及套房的四類單位，並設共用設施，預料可提早至2020年底完工。

科學園目前提供兩款雙人房設計的模擬單位，予公眾參觀。（李慧妍攝）

↓↓↓ 「創新斗室」雙人工作室設計示範 ↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

非套房面積約248平方呎 提前一年落成

「創新斗室」位於白石角科學園路及創新路交界，工程於今年初動工，總樓面面積約1.53萬平方米，樓高17層，提供約500個宿位，當中單人、雙人及共居工作室，各房型面積約248平方呎。而套房單位包含無障礙設施，為兩房一廳、有五張床，面積為496平方呎，適合家庭居住。此外，「創新斗室」設有共用設施，包括音樂和遊戲室、共用休息室、健身房、附屬辦公室及洗衣房等。

該項目原預期2021年或之前落成，首席項目總監黃煜新透露，由於採用「組裝合成」建築法，應用「供製造和裝配的設計」，在廠房完成組件預製，包括裝修、家具等，再運至工地進行裝嵌，可減省現場施工工序，故預料可提前至2020年底完工。根據過往經驗，透過建築信息模擬技術（BIM） ，「組裝合成」可於4至5個月內完成70至80個單位，並提升建築的生產力、施工質素、安全性及可持續性。

科學園目前提供兩款單人工作室設計的模擬單位，予公眾參觀。（李慧妍攝）

↓↓↓ 「創新斗室」單人工作室設計示範 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

項目使用的建築材料或來自內地，稍後作招標。創科局早前向立法會提交文件指，屆時月租將介乎 8,000 至 10,000 元，為市值租金六成。

此外，園內擴建項目SPX1預計最快本月取得「入伙紙」，提供80萬呎面積，當中大部分預留予政府兩個創新平台中的科研機構，將於7月1日營運。科技園行政總裁黃克強指，隨著大灣區逐步發展為國際科技創新中心，本港亦需把握機遇，而園區今年內推出多個項目，提供設施及增值服務，希望吸引更多本地及海外創科人才。

創新斗室落實採用「組裝合成」建築法，工程預計可於2020年年底竣工。（科技園提供設計圖片）

科學園於今日（21日）起至4月4日舉行開放活動，公眾可參觀「創新斗室」模擬單位等。