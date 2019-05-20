保安承認曾偷拍3女子裙底　獲撤不誠實取用電腦罪　改判守行為

終審法院上月就「不誠實取用電腦」罪頒下判詞，裁定用自己的手機或電腦拍攝並非干犯該罪。多宗涉及偷拍的案件受判詞影響，至今已有數名被告獲撤控，或被改控其他罪名，而一名涉嫌在港鐵站內偷拍女子裙底的保安員，原已承認三項「不誠實取用電腦」罪，今（20日）在亦西九龍裁判法院獲撤銷控罪，准以2000元簽保守行為一年。

被告劉俊龍原本已承認不誠實而取用電腦，今准撤控改判守行為。（資料圖片）

太子及黃大仙出口附近偷拍

被告劉俊龍（31歲），早前承認於前年10月19及20日，分別在港鐵太子站近旺角大球場出口、黃大仙站近黃大仙中心北館出口，及黃大仙中心北館的扶手電梯，以手機偷拍三名女子裙底。

原已認罪名獲撤銷

裁判官批准辯方的申請，撤回被告的認罪答辯，並將其定罪擱置。控方則申請在被告同意簽保守行為下，以不提證供起訴的方式處理本案。辯方不反對，並指被告同意曾在港鐵站內偷拍三名女子的裙底。

辯方期間提出，案情中有討論手機是否等同電腦的段落，詢問會否刪除此段。裁判官則指，終院的判詞沒有就此作出裁定，控方最終認為不需刪去段落。

形迹可疑被警員截獲

被告獲准以2000元簽保守行為一年，期間不得在未經他人同意下，企圖拍攝或拍攝猥褻性質相片及影片，否則須繳付2000元。

案情指，警員在荔景站望向形迹可疑的被告，被告即將手機放入褲袋。警員上前截停，查看其手機發現3張裙底照。被告警誡下承認在涉案的3個港鐵站見到女生穿短裙，並以手機拍攝裙底。

案件編號：WKCC3405/2018