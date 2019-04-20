不誠實取用電腦罪非萬能匙　張達明：冀盡快填補偷窺偷拍法律漏洞

法改會性罪行檢討小組委員會成員張達明在港台節目《香港家書》表示，委員會就實質的性罪行的各項改革建議所進行的廣泛諮詢已經完成，期望法改會可以盡快發表報告書，填補就偷窺或者偷拍的行為的法律漏洞。

法改會性罪行檢討小組委員會成員張達明指，「窺淫罪」諮詢已完結，未來將就「窺淫罪」向政府提交報告。（資料圖片）

張達明提到，近日終審法院裁定「不誠實取用電腦罪」不適用於使用自己的電腦或手機的行為，指意味律政司難再以此罪作為「萬能鎖匙」，檢控偷拍行為，所產生的法律漏洞引起社會關注。

他表示，法改會早前發表的諮詢文件已指出，現行的一般性的控罪未能夠帶出性罪行的本質，亦未能把焦點集中於保障及尊重一個人的性自主權。他指，文件建議針對性地訂立「窺淫罪」，參照英格蘭相關法令，將為了得到性滿足而偷窺或偷拍他人如廁、沐浴、更衣或進行性行為等私密活動的行為刑事化。雖然，他指該條例未必能夠涵蓋在公眾地方發生的偷影裙底行為，但提到英格蘭基於一名於2017年倫敦音樂會被偷拍裙底的受害女子的極力爭取，在今年通過修訂法例，新增另一項「窺淫罪」，處理相關行為。

此外，張達明表示，香港現行有關性罪行的法律頗為落後，未能夠涵蓋不少應該受到刑事制裁的性侵行為，因此有迫切性進行法律改革，故法改會在不影響全面檢討的完整性下，嘗試先處理一些較為有迫切性的議題。例如獨立設立可查核從事與兒童有關工作的人是否有性罪行定罪紀錄的機制，以及廢除14歲以下男童無性交能力這項法律規定 。

法律改革需小心謹慎

張達明強調，法律改革絕不能在沒有廣泛諮詢及給予公眾及專業團體充分時間作出回應的情況下，就一些敏感及可能有爭議性的議題貿然提出片面的改革建議。又指法律改革的工作需要小心謹慎地進行，以避免日後會出現漏洞或過猶不及的情況，更不能夠讓人以為政府是假借民意，快刀斬亂麻地強行通過一些影響深遠的法例，破壞香港法治的根基。