強姦案疑犯自縊亡案　事前曾向家人稱：我可能心理有些病態

涉嫌在屯門入屋強姦獨居女子，被指是「新屯門色魔」的男子林洛文，在荔枝角收柙所羈留期間疑用床單吊頸身亡，死因庭今（20日）就林的死展開研訊，林的父親供稱，其子被拘留期間曾向家人說：「（我）可能心理有啲病態。」而林亦在其遺書中寫道：「只係我一直解決唔到自己的問題，導致搞到而家咁。」

被告林洛文(黑布懞頭)被指曾向其家人稱：我可能心理有些病態。（資料圖片）

死者林洛文（終年28歲，下稱：林），因涉嫌強姦於2017年6月14日起羈押於荔枝角收柙所，翌月10日早上被發現於廁所上吊，送院兩日後離世。

林父作供落淚

死者父親林子來透露，林生前任搬運工人，與父母同住屯門，有一兄長及一胞妹。他曾於2011年被判監，2015年10月刑滿出獄。林父落淚供稱，2017年林還柙於荔枝角收押所，其母及七姨前往探訪，林曾說自己犯了事、可能心理有啲病態，又說：「你好好生活，我最多10年8年出返嚟。」而林父稱也曾到拘押所想探兒子，但由於他並非在林的探訪名單寫上，故未能見到兒子。

家書提及會解決自己問題

林於同年6月19日在收柙所寄信回家，他在兩頁信紙中表示：「我會認清自己的問題去解決。」著家人不用時常探望，當他留在收柙所是「把自己調理好」。他又稱會好好照顧自己，請家人帶書籍雜誌等給他，並祝胞妹母女平安。林父估計，「問題」是指死者出獄後又再犯案，覺得自己有問題。

遺書提及與家人一起好開心

林離世後5日，林父認領遺體及遺物，當中有一頁遺書，收件人為林的胞妹。林最初祝胞妹一家生活開心，其後請她原諒自己的自私，並稱將父母交予她照顧。他再寫道：「出返黎只有20個月，同你哋呢20個月我好開心，只係我一直解決唔到自己的問題，導致搞到而家咁。」遺書的署名日期是上吊前兩日。

家人答允捐出林的器官

林父透露兒子首次坐牢時，代他還了8萬多元賭債。他後來再收到財務公司信件，知悉兒子還有10萬元債務。他稱可幫忙還款，惟林表示：「我自己借，自己還。」

林父稱兒子沒抑鬱症狀或自殺傾向，兒子逝世後他同意捐出數項器官。他作供後便離開法庭，沒有旁聽其後的聆訊。

案件編號：CCDI-678/2017