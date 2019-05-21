【逃犯條例】劉健儀質疑政府繞過程序上大會　擔心開壞先河

保安局局長李家超昨日（20日）宣布，已去信立法會內務委員會主席李慧琼，要求為修訂《逃犯條例》於6月12日恢復二讀辯論作準備，被批評繞過法案委員會。 曾任立法會內委會主席多年的劉健儀，今日(21日)在商台《在晴朗的一天出發》接受電話訪問時表示，政府此舉不符議會傳統。她直言：「係咪急咗啲？」 她又擔心，之後再出現受爭議的法案，如《基本法》23條立法時，政府會再次繞過程序，直接上大會恢復二讀。

李家超昨日在記者會上指，已去信內會主席李慧琼，要求6月12日恢復二讀修例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

憂23條立法亦會繞過程序

劉健儀表示，雖然政府確有權向內會主席表示，希望恢復二讀辯論，但官員需就此與主席商討，而且恢復辯論的日子，亦應在內會商討決定，並非政府直接決定。她又稱，根據立法會傳統，受爭議的法案都會先經法案委員會商議，現時直上大會的做法不符傳統。

她續指，雖然法案委員會仍未選出主席，但上周內會已提出討論如何處理現時的問題，本周五在內會商議，質疑政府為何不等待會議結束後，再決定如何處理，「係咪急咗啲呢？」

劉健儀又擔心，政府此舉會開壞先例，之後再有任何受爭議的法案，例如《基本法》23條時，又會跳過程序，「係咪開咗個唔好嘅先河呢？」