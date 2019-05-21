【逃犯條例】七一前表決免夜長夢多？　大會審議、拉布空間大不同

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會陷入困局，政府正式決定繞過法案委員會，去信內務委員會主席李慧琼，要求立法會於6月12日恢復二讀有關草案。 大會與法案委員會的審議草案方式和規定大有不同，直上大會可繞過法案委員會冗長的逐條審議環節，隨著前年建制派成功修改《議事規則》，令泛民在大會和全體委員會「拉布」舉步維艱。 一年一度的七一遊行，碰巧與逃犯條例修例有機會重疊。有政界中人指，為免夜長夢多，政府以至部分建制派希望於七一前通過法案，以免成為泛民鼓動群眾上街的彈藥，但果真如此的話，就要在3個星期內極速審議法案，隨時要「開通頂」召開會議。

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會召開多次會議，仍未能選出主席，更陷入「雙胞胎」困局。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會主席可限時辯論

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》委員會召開多次會議，仍未能選出主席，更陷入「雙胞胎」困局。保安局局長李家超昨日（20日）正式宣布，把草案「直上大會」，要求立法會於6月12日恢復二讀有關草案。

對於政府而言，繞過法案委員會「直上大會」，可謂「利多於弊」和「除笨有精」。

從審議時間和程序而言，在法案委員會審議階段，草案需要經過逐條審議的程序，時間極為冗長。以去年的《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會為例，共召開19次會議；目前仍在進行的《國歌條例草案》委員會，連同上周六的會議，亦已經召開16次會議。當然逃犯條例並非新的法例，不如上述兩條屬新例，但相信逃犯條例爭議性比上述兩條法案有過之而無不及，審議時間不會比上述兩條法案短。

反觀直上大會的做法，即使議員可在全體委員會階段無限發言，但立法會主席有權力為草案審議限時。以一地兩檢為例，立法會主席梁君彥在恢復二讀前已一錘定音，限時辯論36小時，即使無限發言仍無法敵過梁君彥預先設定的辯論時數，令拉布空間大大減少。

草案若直上立法會大會審議，需待所有議員發言後，官員才會一併回應。（資料圖片/梁鵬威攝）

議員失去與官員一問一答機會

然而，法案委員會和大會的審議方式大為不同。在法案委員會，議員與官員以一問一答的方式審議條例草案，惟在大會，待所有議員發言後，官員才會一併回應；法案委員會亦會舉行公聽會，公眾可以出席會議表達意見，官員亦需回應市民發言和提問。換言之，直上大會令議員和公眾失去與官員交流和溝通的機會。

相對大會，法案委員會有極大的拉布空間，立法會前主席曾鈺成曾撰文指，《逃犯條例》修訂或恐怕有「很大的拉布空間」，「裏面不是有幾十種罪行，政府建議豁免了其中九種嗎？審議法案時，議員可以對幾十條罪行逐條拿出來討論，研究罪行的定義和性質，提出為什麼這一條豁免，那一條又不豁免；這樣，每條罪行的討論動輒可以花你一兩次會議，主席怎能制止？」雖然民主派未必會參與建制派主持的法案委員會會議，但亦不排除商界議員會在法案委員會提出大量問題，故直上大會能夠免除後患。

修規後大會拉布空間極細

《議事規則》也訂明立法會大會在安排會議議程的優先次序，規定大會先進行口頭質詢環節，六條口頭質詢、每條限時二十分鐘，其後則以政府法案為優先，故即使議員提出大量議員議案，例如根據《基本法》傳召官員、向官員和議員提出不信任動議，也無阻大會優先處理政府法案。

經過前年修改《議事規則》一役，泛民利用《議事規則》的漏洞拉布難上加難，例如把全體委員會的法定人數將由35人調低至20人，令民主派難以透過點人數拉布；即使成功令會議流會，修規後主席可隨時宣布復會，令點人數的威力也大大降低。再者，修規把廢除泛民曾使出的拉布奇招，例如議會陣線朱凱廸前年為阻擋一地兩檢無約束力議案通過，以立法會史上從未用過的議事規則88（1）條，動議要求公眾人士和記者離場，惟修改議事規則後，運用88（1）條前需得到立法會主席的同意，令此奇招成為絕唱。故此有民主派議員坦言，政府絕對有權力把政府法案直上大會，根據《議事規則》，政府法案在審議的先後程序可算是「惡晒」，坦言目前費煞思量也想不到如何透過議會程序，阻擋條例「直上大會」。

亦有民主派議員指出，立法會主席權力之大，足以左右《逃犯條例》修例能否火速通過，例如他可決定議案審議時數、接納多少修正案等，這些權力都是法案委員會主席不可比擬的。