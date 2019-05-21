裝修工暗中在客戶家裝攝錄器　欲偷拍女子如廁　認刑事毀壞囚3月

裝修工人在相女客戶浴室暗中裝設偷拍器材，原被控「不誠實取用電腦」，惟終院一份判詞指有關控罪，不適用於使用自己手機或電子器材拍攝的罪行，控方一度把案押後，最後改控裝修工刑事毀壞罪，被告今（21日）於屯門裁判法院認罪，裁判官指本案非酒後鬧事等一般刑事毀壞案件。被告認識事主，利用她的信任安裝鏡頭，目的為偷拍女士如廁，直斥他行為低劣及違反誠信，判被告囚3個月。

被告呂渭民認刑事毀壞罪，被判入獄3個月。（資料圖片）

以螺線在天花裝攝錄器

被告呂渭民，39歲，報稱裝修工人，被控一項刑事毀壞罪。控罪指，被告於2017年7月某日，在一名女客戶於元朗黃泥墩村某屋廁所內，以螺絲於天花裝篏載有偷拍用攝錄機器的膠盒，以致天花受損。事主之後拆卸鏡頭及更換天花板，損失300元。

事主換燈泡發現攝錄機

案情透露，女事主與丈夫、女兒及女兒朋友在該村屋同住。她與被告相識，2017年7月聘用被告替她裝修家居。至去年6月29日，女事主在廁所更換燈泡時，發現天花有一部迷你數碼相機，記憶卡有被告放置相機的影片。被告在7月1日被捕，警誡下承認偷拍，在錄影會面亦承認鏡頭用作偷拍女子如廁。

攝錄機內未發現有不良影像

被告承認一項刑事毀壞罪，辯方求情時指，被告已婚，育有一名10歲兒子，需照顧已退休的父母。辯方指被告坦白承認控罪及有悔意、已向事主道歉，相機內亦未有不良影像。

被告轉任地盤工

辯方續指，案件押後期間，被告洗心革面轉任地盤工人，避免重臨犯罪處境。辯方呈上三封由被告太太及兩位姊姊撰寫的求情信、其父母健康報告及被告8年來支持樂施會的文件，盼能判以緩刑或6星期監禁。

官指被告目的為偷拍女子如廁

裁判官徐綺薇判刑時指，不能忽略犯案動機，性質亦非酒後鬧事等一般刑事毀壞案件。被告認識事主，利用她的信任安裝鏡頭，是有預謀犯案，目的是偷拍女子如廁，認為案情嚴重，侵犯對方私隱，直斥被告行為低劣及違反誠信，將量刑起點定於4個半月，考慮被告認罪，終判入獄3個月。

案件編號：TMCC1700/2018