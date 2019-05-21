【馮永業涉貪案】辯方指陳婉玉是利嘉閣熟客　物業交易佣金減半

《香港01》3年前獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀與女商人換樓，事後引發廉署調查，並揭發馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉代支付51萬元買樓訂金案，今（21日）在區院續審，利嘉閣的董事接受辯方盤問時，同意該公司向有給熟客佣金減半的優惠，陳在其公司買樓亦曾享用這折扣，而案中馮購入於西半山雍景臺的單位，文件亦提到「買家是熟客」最後亦獲佣金優惠；而陳的秘書亦被傳召作供，她稱不知陳與馮任何關係。

利嘉閣董事何明高承認文件顯示，被告馮永業買涉案單位時，文件有寫「買家是熟客」。（李慧娜攝）

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合約或非在分行簽署

利嘉閣高級聯席董事何明高作供，就涉案物業的臨時買賣合約上，買家姓名曾遭刪改，並改為馮永業，控方質疑，若要更改買家姓名，為何不填寫一份新的合約，何解釋有機會是合約並非在分行簽署，填寫完畢後買家有變的話，也可能出現這種情況。

文件列明「買家是熟客」

代表馮永業的資深大狀謝華淵盤問時，向何展示多份過往由陳婉玉買樓所簽的臨時買賣合約，可見陳在購買半山翡翠園、寶雲閣單位時，均獲佣金減半的折扣，而在翡翠閣交易中，該臨時買賣合約更註明「買家是熟客」介紹，故佣金由61000元減至30500元。謝大狀指出，馮購買涉案的雍景臺時，佣金亦獲半價優惠，有關馮的交易的工作報告上，亦提到「業主不到價，買家是熟客」，所以在該物業買賣上，馮的一方亦獲得折扣，何同意。

更改買家可以不同方式處理

謝大狀又提到，在寶雲閣交易中，陳在臨時買賣合約中同附上文件，內容指雙方同意在簽約後，可轉為以公司名義持有，何稱做法普通。大狀進一步追問，為何寶雲閣交易中以附件方式轉名，但在雍景臺交易中卻只在臨時買賣合約上改名，何解釋地產代理可用不同方式達同樣目的，同意若合約簽署後再改買家名，則要以在合約上改名方式更正，若簽約後才打算改名，合約簽名位置不會寫上「on behalf of Fung Wing Yip」。

秘書徐美儀稱不知陳婉玉與馮偉業的關係。（李慧娜攝）

秘書稱不知陳及馮的關係

陳婉玉的前秘書徐美儀則確認涉案臨時買賣合約上的簽名屬陳，但「on behalf of Fung Wing Yip」則非陳的字跡，徐亦表示不知二人的關係。

控方今早亦讀出民政事務處首席助理秘書長區穎恩的供詞，講述被告馮永業（55歲）自1985年加入政府，多年來在不同政府部門任職。民政事務處首席助理秘書長莊幼玲亦確認，公務員在處理私人投資時要誠實、公正不阿，不得利用公職所獲的機密資料使他人獲經濟利益，而民政事務處在1992年及2004年分別發出通告提醒公務員有關利益衝突的申報，而在通告上提醒，若公務員對申報有疑惑，應向上司或部門主管徵詢意見。

被告馮永業（55歲）及陳婉玉（62歲）否認受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪。

案件編號：DCCC761/2018