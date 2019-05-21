【荃灣兇殺案】女鄰居開門見「杰撻撻」鮮血　指死者躺著似死蝦

中年漢到友人的劏房單位打牌耍樂，疑酒醉下指罵在場一名已退休的同鄉。兩人爭執期間，中年漢疑遭對方用摺刀插中胸、腹多刀，送院後宣告不治。疑兇被捕後，謂：「 佢好煩，成日問我借錢，我咪攞左廚房把刀拮佢幾下。」他否認1項謀殺罪，案件今（21日）在高等法院受審。鄰房女鄰居出庭供稱，當日有聽到事主向被告追債，後來二人大打出手，她之後開門見滿地「杰撻撻」鮮血更似劏豬，事主則如死蝦般躺在她門前，令她不能出門，唯有退回房中報警。

被告李秀君在高等院否認謀殺同鄉林就固。（資料圖片）

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現年65歲的被告李秀君，被控於2016年12月13日，在香港謀殺林就固（59歲，下稱林）。

被告與事主同樣來自惠東

控方開案陳詞指，案發於荃灣河背街某單位，該單位被「劏」成8間房，有多名來自惠東的人租用，林是惠東同鄉，亦有到其中一間惠東同鄉租用的房間打麻雀和玩啤牌；被告則住隔離房間。被告亦來自惠東，認識林一段時間。

林和同鄉於案發日中午開始在劏房打麻雀，亦有飲酒。被告同日6時許也加入玩啤牌，卻遭林怒罵，被告未有回應。

女鄰居開門見滿地鮮血

同日7時許，彭姓女鄰居看到林手持酒樽面向被告，而被告則謂：「你要同我打，好，我同你打。」兩人都推撞對方，彭因害怕把門關上。彭於10分鐘後再打開門時，發現林臥在她的門前，並無知覺，滿地鮮血；被告則走向廚房。彭見狀報警。

胸腹多處中刀傷及心肺肝

救護員到達現場時，林已無呼吸和脈搏。被送至仁濟醫院，迅即宣告不治。法醫指林的胸和腹有多處刀傷，傷及心臟、肺和肝臟等。

警員接報到場後，看到被告從廚房走出來，遂向他查問。他在被捕警誡下稱：「佢好煩，成日問我借錢，我咪攞左廚房把刀拮佢。」而警方在廚房檢獲一把銀色摺刀。

控方不接納自衛殺人

被告在錄影會面表示，他在玩樂時，林已不斷遭怒罵他，之後林手持酒樽，走入被告的房間，作勢要襲擊忚。被告遂抓著林的手，欲把林推出房間，再到廚房取刀刺林。

惟控方庭上強調，不接納被告自衛的說法。

女鄰居彭月云曾聽到事主林就固向被告李秀君追債。（林樂兒攝）

女鄰居聽到林向被告追債

女鄰居彭月云供稱，被告時常「開麻將檔」，其聲浪之大令她無法於晚上入睡，故她會在日間休息。當日中午，她醒來後打算外出買菜，開門時見「酒鬼」（即林）在被告的單位，拿著酒瓶罵人。她稱兩人以粗言穢語互罵，林指被告欠債不還。其後，林欲以酒瓶毆向被告，被告道：「你攞酒樽諗住扑我呀？你想同我打呀？」

形容林伏地似死蝦

彭續說被告取架生，怕兩人動武傷及自己，遂折返家中。她聽到門外傳出打架聲，等了10多20分鐘才靜下來。她開門後見滿地鮮血更覺驚慌，道：「啲血杰撻撻，好似劏豬咁。」又形容林伏地，「好似隻蝦死咗咁」。彭補充，開門見到被告，她因林躺於她門外而未能外出，遂在房內報警。

聆訊明續。

案件編號：HCCC52/2018