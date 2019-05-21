香港電訊實測5G應用速度　下載2GB文件僅14秒　快4G八倍

5G時代即將來臨，現時本港各大電訊商陸續作5G網絡測試。香港電訊今（21日）舉行5G應用測試發布會，利用安裝於電訊盈科中心的5G室內基站，示範以5G傳輸和4K超高清攝像機等技術設備，遠程傳送本港機場的實況時，畫面相當流暢及清晰。而香港電訊的測試，以5G網速下載2.1GB文件只需14秒，相比4G下載需要約2分鐘，快了8倍。

黃錦恒即場以通訊辦的寬頻表現測試檢視5G網速，下載速度每秒平均約538Mb、上載速度則每秒達124Mb，網絡時延低於6.2ms。（洪嘉徽攝）

5G的高速傳輸、低延時及多聯接特性，有助日後發展無人駕駛、遠程醫療等服務。通訊辦於3月公布指配26及28吉赫頻帶內，合共1200兆赫頻譜結果，其中獲指配的三間流動網絡營運商之一香港電訊，今日向傳媒示範在28吉赫頻段的400MHz頻譜上，配合5G基站、客戶終端設備（CPE）及TUE設備等，示範5G應用技術，包括實況轉播、文件下載及數據傳輸等。

香港電訊無線業務策略及核心網路主管黃錦恒，即場以通訊辦的寬頻表現，測試檢視5G網速，其下載速度每秒平均約538Mb、上載速度則每秒達124Mb，網絡時延低於6.2ms。到底是有多快呢？黃錦恒再實測以5G網絡下載2GB的文件，只需14秒，而4G網絡下載則要2分鐘。

現場亦示範在NowTV透過5G網絡串流4K影片，觀看影片未有任何延誤。此外，以5G傳輸和4K超高清攝像機等技術設備，遠程傳送本港機場的實況時，畫面相當流暢及清晰。

安裝於電訊盈科中心的5G室內基站。（洪嘉徽攝）

香港電訊工程部董事總經理林榮執表示，將參與今年底的3.5吉赫「黃金頻譜」拍賣，以透過持有的高、中及低頻譜，令5G服務覆蓋全香港。

香港電訊表示，5G需要強大光纖網路支援，多年來已在相關範疇作出龐大資金投資，不會預期未來一、兩年無線網絡升級至5G後，支出會突然急升，而公司已預留資金進行5G升級。