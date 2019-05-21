香港電訊稱不預期與5G相關開支急升　已預留資本開支作投資

政府預期，明年香港會就5G進行試商用，多間電訊公司亦開始作出部署。香港電訊（6823）指出公司多年來在光纖網絡已作出龐大的投資，並不預期在未來一、兩年無綫網絡升級至5G會令支出突然急升，並透露有關資本開支已預留資金進行5G升級。

該公司亦就5G技術舉行記者會‧於會上除了展示使用5G串流影片情況、下載速度及低延遲（Latency）等，以展示5G的下載速度及穩定程度。

香港電訊無線業務策略及核心網絡主管黃錦恒，在會上進行五個測試，首先使用5G網絡，連接位於赤臘角機場戶外的鏡頭，透過5G網絡實時傳送現場的4K畫面；之後又用5G網絡，連接NowTV，串流播放4K影片，展示畫面的流暢程度；又進行OFCA連接速度測試，顯示只有6.2毫秒延遲，相比使用4G網絡的30至50毫秒，表現有大幅度提升。

14秒下載一套電影

於發布會上，又測試利用5G網絡下載一段約2.1GB大小的影片檔案，只需14秒便可完成，對比另一邊使用4G網絡進行測試，需時約5分鐘才可完成；黃錦恒指，使用5G網絡，可於上飛機前的十餘秒，已可完成下載一套電影，於旅途上觀看。最後又測試5G下載峰值（Peak Speed），數據顯示速度達2.6Gbps的高速。

香港電訊工程部董事總經理林榮執表示，很高興成為首家香港流動通訊營運商，利用通訊事務管理局指配的28GHz頻段的400MHz頻譜上，進行5G應用演示。