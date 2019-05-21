【邵逸夫獎】生命科學得獎者研發「DNA鉸剪」技術　奠定基因編輯

2019年邵逸夫獎結果今日（21日）出爐，當中生命科學與醫學組別獎項，由美國康奈爾大學研究生院教授瑪麗亞傑辛（Maria Jasin）奪得。傑辛於1994年研發一項被比喻為「DNA鉸剪」的技術，能使在基因組製造精確的「雙鏈斷裂」。 中大生物醫學學院院長陳偉儀指出，相關技術現時常用於基因編輯，可應用範疇包括基因治療、遺傳病治療、血癌等等。雖然傑辛的技術理論上能適用於任何細胞，但陳偉儀強調，目前學術界的共識是不能將相關技術應用於生殖細胞或胚胎，「道德上不能接受。」

2019年邵逸夫獎結果今日（21日）出爐。（鄺曉斌攝）

根據邵逸夫獎基金會資料，傑辛於1994年，成功在老鼠的基因組中製造「雙鏈斷裂」。傑辛利用「雙鏈DNA」斷裂，刺激同源重組（homologous recombination）及插入「DNA裂解酶（DNA cleaving enzyme）」來進行精確斷裂。

邵逸夫獎理事會理事、中大生物醫學學院院長陳偉儀解釋，傑辛研發的技術就像一把「DNA鉸剪」，可在基因組特定的地方抽取「壞基因」，轉換成「好基因」然後重新置入。陳偉儀表示，相關技術為現時進行基因編輯（Genome Editing）的主要方法，可應用於基因治療、遺傳病治療、血癌治療等範疇。

陳偉儀同時強調，傑辛當年進行的研究並非基因編輯，而是目前的基因編輯採用了相關技術。

深圳南方科技大學前副教授賀建奎去年透過基因編輯，令一對新生雙胞胎對愛滋病免疫的事件，引來社會譁然及道德爭議，相關做法同時遭學術界猛烈抨擊。陳偉儀強調，雖然傑辛的技術理論上能適用於任何細胞，但目前學術界存在共識，不能將相關技術應用於生殖細胞或胚胎，「道德上不能接受。」

「邵逸夫獎」每年頒發一次，設有天文學、生命科學與醫學、數學科學三個組別，每項獎金120萬美元，以表彰成就超卓的科學家。今年頒獎典禮將於9月25日（星期三）於香港舉行。

今年天文學組別獎項，由美國加州理工學院物理學講座教授愛德華史東（Edward C Stone）奪得。數學科學組別獎項，則由法國索邦大學數學教授米歇爾塔拉格蘭（Michel Talagrand）奪得。