林鄭稱2021年辦香港桂冠論壇　邀邵逸夫獎得奬人出席　匯聚科學家

本屆政府增加資料大力推動科研及創科發展，行政長官林鄭月娥今日在fb表示，表揚人類文明最高成就的邵逸夫獎已成為一個世界知名獎項，她十分認同該獎項推動社會進步、提高人類生活質素的願景，故以此為基礎，成立香港桂冠論壇，並將於2021年11月舉辦首屆論壇，讓年輕一代與最優秀科學家直接交流。

林鄭月娥在林道期間與兩位同時獲得諾貝爾獎和邵逸夫奬的學者 - Bruce Beutler 教授(右一)和 Jules Hoffmann 教授(左一) 見面。（林鄭月娥fb圖片)

林鄭月娥表示，她一直以發展創新及科技為施政重點，希望培育人才和促進科普教育，讓創新及科技得以持續發展。林鄭認為，要引發年輕一代對科學的熱情，最佳方法是讓他們直接與最優秀的科學家交流和對話，她藉着早前到德國林道參加第 68 屆林道諾貝爾獎得主大會，吸取籌辦林道年度大會的經驗，為香港籌備桂冠論壇。

香港桂冠論壇委員會於今年4月成立，由香港理工大學上任校長唐偉章擔任主席，成員包括保監局主席鄭慕智、前立法會主席范徐麗泰和馮氏集團主席馮國經等人，將於5月14日於禮賓府舉行啟動禮。

林鄭表示，論壇的籌備工作非常順利，有超過三分之二的邵逸夫獎得奬人表明有興趣出席論壇，其中六人同為諾貝爾獎得主、兩人同為菲爾茲獎得主。