英國Jamie Oliver連鎖餐廳遭接管千人或失業　香港兩分店照常營業

社會新聞
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據路透社報道，英國名廚、食譜作者及節目主持人Jamie Oliver旗下的餐廳已於周二（21日）遭接管，英國25個地方的Jamie Oliver餐廳人手，或面臨失業。《香港01》記者今日（21日）致電Jamie's Italian銅鑼灣店，分店職員指仍接受座位預訂，餐廳照常營業，而海港城分店則未有接聽電話，但網上顯示該分店正在營業。《香港01》亦已向營運本港Jamie's Italian餐廳的公司查詢，暫未獲回覆。

《香港01》致電Jamie's Italian銅鑼灣店，職員指仍接受座位預訂，餐廳照常營業，而海港城分店則未有接聽電話。（Jamie's Italian Facebook圖片）

路透社引述消息人士稱，在Jamie Oliver在英國的連鎖餐廳被接管的情況下，有逾1000人可能被裁。有關決定料於英國時間周二稍後時間公布。

Jamie's Italian兩間香港餐廳，由本港註冊公司「Big Cat Group Limited」（BCG）營運。BCG代理多個知名餐廳品牌，包括Jamie's Italian、Jamie's Deli、Fortnum & Mason、HAWKR。就路透社的報道，《香港01》向BCG查詢香港兩間公司有無受到影響，暫未獲回覆。

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