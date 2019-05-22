補習名師Kris Lau獲撤不誠實取用電腦罪　仍面對另一罪名

現代教育英文科補習名師Kris Lau (劉冠華)，涉串謀前學生兼時任考評局閱卷助理收取文憑試保密資料，原被控不誠實取用電腦，惟終審法院早前下判詞指相關控罪是錯對「黑客」，認為不適用於用自己手機或電腦干犯的案件，至令多宗涉偷拍的案件受影響，至今已有數名被告獲撤控，或被改控其他罪名。劉的案件今（22日）於西九龍裁判法院再提訊，控方亦撤回不誠實取用電腦的控罪，但劉仍被控一項串謀代理人接受利益罪，辯方欲與律政司商議用其他方式處理。案件押後至7月3日作答辯，兩被告准繼續保釋。

被告劉冠華仍面對一項串謀收受利益罪。（林樂兒攝）

被告依次為劉冠華（43歲）及黃子軒（19歲）。

仍面對串謀代理人接受利益罪

兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪，指劉於2017年4月17日至5月13日期間，用1000元報酬串謀身為考評局評卷助理的黃，以向劉披露2017年香港中學文憑試英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料。兩人原本各自被控一項不誠實取用電腦罪，指他們於同年4月21日以智能電話收發上述資料。

需時待銀行誓章

裁判官今批准控方申請撤回兩項不誠實取用電腦罪。控方欲就餘下的控罪答辯，惟辯方表示欲與律政司用其他方式處理，並需時索取銀行誓章及WhatsApp內容。

案件編號：WKCC3328/2018