議員批寄養家長津貼額過少、「貼錢」做義工　羅致光：可適時檢視

社署設有寄養服務，支援遇有突發或緊急事故、缺乏父母照顧兒童，勞福局局長羅致光表示，港府已增兩成及生活津貼及獎勵金，期望可鼓勵更多人士投身寄養家長行列，有議員認為，寄養家長全天候照顧有需要兒童，但貢獻被嚴重低估，甚至要「貼錢」做義工，羅則表明，將來有需要時，樂意適時檢視及調整金額。

社署現時設有寄養服務，為18歲以下因遇突發或緊急事故而缺乏父母照顧兒童，提供即時及短期家庭式住宿照顧服務。(資料圖片)

議員麥美娟今(22日)於立法會質詢寄養服務及社區保姆服務，她引述有寄養家長反映指，照顧寄養兒童不容易，雖然有獲發津貼6000多元，支付兒童每月生活開支，但不足應付，導致捉襟見肘，「小朋友夜晚發燒睇私家、奶粉錢，都要用好多錢」，雖然寄養家長另獲發獎勵金4000多元，但她形容，由於開支龐大，導致不少寄養家長需「貼錢」做義工，「真係少到鼓勵都無，仲要『貼埋錢』做。」

2017年起已調整生活津貼及獎勵金



羅致光回應稱，社署已由2017年起調整寄養兒童生活津貼及獎勵金，增幅逾2成，高於通脹，照顧3歲以下幼兒，更可獲額外獎勵金。此外，社區保母計劃方面，本財政年度將會增加獎勵金，稍後會與營辦機構商議細節。

張超雄追問社署如何支援有特殊學習需要寄養兒童，羅則指，營運機構人手訓練及支援重要，會投放相應資源。

針對不良紀錄服務提供者 社署會嚴肅處理

黃國健則關注少數族裔權益組織負責人龍緯汶涉戀童非禮事件，他指樹大有枯枝，追問有否任何兒童服務監督措施，羅則回應指，如服務提供者過往涉不良紀錄，社署會嚴肅處理。



社署現時設有寄養服務，為18歲以下因遇突發或緊急事故而缺乏父母照顧兒童，提供即時及短期家庭式住宿照顧服務，直至他們能與家人團聚或獲得長期住宿安排，根據現行機制，寄養家長可獲寄養兒童生活津貼6,010元、單次性寄養兒童初次入住津貼3,005元及服務獎勵金 4,508元。社區保姆服務方面，最新一份的《財政預算案》提出，增撥每年約5200萬元額外經常撥款，增加鄰里支援幼兒照顧計劃下的專業及支援人員人數，改善服務質素，並提高社區保姆的服務獎勵金，目前金額約介乎每小時18元至22元。