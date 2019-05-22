港鐵優惠加碼　早上8:15前出閘車費六五折　優惠期延長至明年5月

港鐵今日（22日）開股東大會，會後港鐵商務總監楊美珍宣布，推出新票價優惠。楊美珍表示，會將早晨折扣優惠延長一年，直至明年5月尾，並會於今年10月開始，由原本的七五折優惠，進一步改為六五折；而提供優惠的站點由35個，加至44個站，當中包括觀塘線由樂富至油塘。港鐵又稱，日票、都會票、全月通的價錢維持不變，是次優惠總額超過8億元。 根據加碼前的原有優惠，逢星期一至五（公眾假期除外），早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定車站出閘，即可享車費七五折優惠。

港鐵今日召開股東大會（羅君豪攝）

港鐵票價將在今年6月起加價3.3%，但港鐵方面表示，將由今年6月30日至2020年4月4日，向八達通乘客提供為期40星期的「程程3%車費扣減」優惠。另外，港鐵會根據「分享利潤機制」及「服務表現安排」，再加上額外撥出資源，撥款合共預計逾4億元以提供此優惠。

其中都會票及「屯門－南昌全日通」方面，會維持現售價40星期，即加價後的新售價，會延至2020年4月5日才實施。至於「全月通加強版」會維持現價至2020年4月，加價後的新售價於2020年5月起生效。

至於早晨折扣優惠，會延長一年，即提供至2020年5月31日，並於今年10月起增加折扣優惠，由七五折增至六五折，港鐵解釋，加碼版優惠要10月才實施，主因是要調整票務系統。而屆時享有優惠的市區特定車站增至44個，新增站點包括觀塘線由樂富至油塘。

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