天榮站持續沉降　屋宇署多番放寬指標　民主黨轟：危及市民安全

受毗鄰新鴻基地產的住宅工程影響，輕鐵天榮站的月台沉降幅度，早前增至96毫米。新地已要求屋宇署，放寬沉降停工指標，由原本的80毫米，再度「搬龍門」至150毫米。 今日（21日）有民主黨成員到屋宇署抗議，要求署方向港鐵質詢，而非一直放寬標準，以保障市民安全。立法會議員尹兆堅認為，如署方突然放寬指標，會引起公眾疑慮，質疑指標的可信度；並擔心危及市民及乘客的安全。

尹兆堅、關注事件的註冊社工郭文浩、元朗區議員均認為情況嚴重，今早到屋宇署抗議。（郭文浩提供相片）

天榮站的沉降問題嚴重，最初的停工指標訂為20毫米，後來政府將之放寬至80毫米。近日元朗區議會討論相關事項時，新地表示已要求屋宇署進一步放寬標準至150毫米，屋宇署正審批復工要求。

尹兆堅、關注事件的註冊社工郭文浩、元朗區議員均認為情況嚴重，今早到屋宇署抗議，要求署方正視問題，同時向港鐵質詢，而非單純放寬停工指標。

天榮站附近的發展項目仍在停工。(資料圖片)

尹兆堅認為，如署方突然放寬指標，會引起公眾疑慮，質疑指標的可信度。他指出，過往亦曾有鐵路工程與沉降相關的個案，如廣深港高鐵香港段工程，令多幢大廈的地台與行人路地磚之間出現空隙，甚至樓宇牆身出現裂縫，但港鐵聲稱全部與高鐵工程無關，居民最後需自費修葺。尹擔心，若政府任意批准放寬指標，出現問題後，不知業主可向誰追討。

尹兆堅批評，發展商要求降低指標，是「為求儘快動工，不惜移船就磡」，而且事件涉重大公眾利益，政府不應再放鬆指標，令住戶及市民受害。