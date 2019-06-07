【有片】 港大輟學生自學成廚承包校園飯盒　踢走螢光汁頹飯

螢光汁、橡膠肉，不少學生哥抗拒吃學校飯盒，皆因受不了飯堂「重口味」，年紀輕輕的周栢曦決心把健康美食帶入校園，更承包了中學小食部。曾被大學踢出校，中途輟學，這位不走大眾眼中所謂「正途」的年輕人， 抱着什麼決心放棄學位、一心做廚？點擊影片，聽聽他的故事。

栢曦從小喜歡下廚，小時候媽媽煮飯就會跑到廚房瞧瞧，長大後就開始在網上學習下廚。（王海圖攝）

打進校園飯盒市場「真的沒計劃那麼多」

曾被香港大學踢過出校，後來成功創業，周栢曦賣健康飯盒的故事已被大大小小的傳媒報道過，不過記者採訪當日，栢曦一開始還是有點生澀：「太耐無講啦！」小食部掛着「CPH」的招牌，老闆栢曦坐在前面開始說起做廚的開端。栢曦從小喜歡下廚，小時候媽媽煮飯就會跑到廚房瞧瞧，長大後就開始在網上學習下廚。離開校院亦到過日式外賣店當廚師，邊煮邊學。

栢曦不時掛咗口邊的一句，「真的沒計劃那麼多。」包括為何到外賣店上班、為何開始賣外賣飯盒、為何主打校園、甚至為何飯盒要講究營養，他一律認為是機緣巧合、是自然而然。最初開設工場，他曾經營到會服務，但動力不大，接單很少，直到去年2月，到專門做外賣飯盒的店當數天兼職：「突然想到其實學校老師都需要午飯」，於是在自己的母校踏出邁進校園的第一步。

栢曦慢慢開始放手，將更多事情交予小食部的姨姨做。（王海圖攝） 2次輟學「辜負」家人 除了做廚，栢曦亦有在晚上兼職教羽毛球，甚至認識了一些姨姨到他的小食部幫忙。雖然一切漸漸進入軌道，但他記得剛退學時，家人都曾經不理解他的決定。從專上學院輟學，已是他第二次離開校園：「其實他們都算是心淡，不太管我，都會生氣......半放棄狀態。」

栢曦向家人表明心志，自己想做的事就是下廚和教羽毛球，初時家人都只是無奈接受，後來慢慢見到他建立起事業，可以維持生活，他們也變得舒坦，不時問他有沒有需要幫忙，身體力行支持他。

我煮給任何人吃都好 就像煮給自己人吃一樣 CPH

羽毛球教練的健康之道 吃和做人都要平衡

作為半個羽毛球教練，栢曦所賣的飯盒同樣是有名的健康，難道兩者有什麼關係？「（和教波）沒太大關係，不過自己都崇尚自然，會想用簡單的調味煮出好吃的食物。」他又指可能從小在家中吃媽媽煮的飯菜，都比較健康清淡，所以烹調時也不知不覺健康起來。他笑言其實沒有特別強調自己的飯盒很健康，只是希望吃飯盒的人都能均衡飲食，自然便會健康，例如他會準備不同顏色的蔬菜，盡量令他們均衡攝取營養。

他笑言其實沒有特別強調自己的飯盒很健康，只是希望吃飯盒的人都能均衡飲食。（王海圖攝）

栢曦不單外賣飯盒，亦承辦了屯門一所中學的小食部，同時負責師生的午餐。他稱每天不會接太多外賣飯盒訂單：「想做得精緻一點，專注一點。」他暗批一些飯商根本沒有善用食材，煮熟了就載到飯盒送到吃的人嘴裏，而他正正希望改變這種風氣，讓大家知道學校飯盒，一樣可以很美味。

作為「CPH」的大廚，栢曦表示下廚從來不為賺錢，他寧願專心做好少量的飯盒，不單可以維持飯盒的質素，自己的生活質素也能平衡。不論做人、還是做生意，他的宗旨就是「要做好」。