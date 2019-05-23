【逃犯條例】田北俊：中美貿易戰香港要犧牲　「一國」應更大

政府推動《逃犯條例》修訂引起社會憂慮，近日內地多名高官，包括主管港澳事務的國務院副總理韓正表示支持。自由黨榮譽主席田北俊今日（23日）於商台節目表示，中美貿易戰雖與條例修訂沒有直接關係，但在此形勢下香港整體需要犧牲，一國兩制中，「一國」的比重應佔更大，並批評泛民有貿易戰下赴美尋求協助。 田北俊又表示，「希望（自由黨）唔即刻歸隊（支持修例）」，因修例仍有爭議，需在立法會提出修訂。不過如果全被否決，他就表示難以決定投票取票。

田北俊表示，中美貿易戰雖與條例修訂沒有直接關係，但在此形勢下香港整體需要犧牲，一國兩制中，「一國」的比重應佔更大。（資料圖片／盧翊銘攝）

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田北俊：一國兩制下 兩者比重不是相等

田北俊在商台節目《在睛朗的一天出發》表示，《逃犯條例》修訂與中美貿易戰的關係並不直接，但在貿易戰陰霾，以及泛民赴美講述修訂的插曲下，事態發展迅速。他續稱過往中、港之間有意見矛盾時，都站在香港一邊，例如當年反對基本法23條。不過在中美貿易戰形勢下，認為香港整體上都需要犧牲，在一國兩制下，兩者的比重不是相等，而是「一國」佔更大比重。他批評泛民此時到美國就修訂求助，或因而令到中聯辦開腔支持修例，並認為中國應團結對抗美國。

田北俊又稱，現時出現兩個權力中心的問題，直言：「大部分政協、人大都覺得中聯辦講嘅先算數」。他坦言，雖然香港仍有一國兩制，但認同「愈來愈似只係中國嘅一個城市」，失去獨特地位。

韓正表示，中央政府支持特區政府進行《逃犯條例》修訂工作。（資料圖片）

若逃犯條例通過 樓價或受影響

對於通過修訂後，美國會否取消香港的獨立關稅區地位，田北俊認為今年都不會，不過他認為，通過修例後，大部分在港美國商人都會離開，即使他們被移交到內地的可能性不高。他又認為，香港樓價或受此而影響。

對於自由黨會否「歸隊」支持，他表示：「希望唔即刻歸隊」，因修例仍有爭議，認為需在立法會提出修訂，但如果全被否決，他就表示難以決定投票取票。不過他亦坦言，現時自由黨勢力較弱，無論支持與否，法案都可通過。至於直上「大會」審議，他表示政府確有權繞過法案委員會，但並非良好的管治模式，認為資深的議員都不認同此做法。