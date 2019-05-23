【逃犯條例】人大吳亮星倡設「4點鐘許Sir」詳解條文　港台當喉舌

港府修例逃犯條例引起爭議，反對聲音浪接浪，港區全國人大代表吳亮星認為，港府應設立類似當年應對佔中的「4點鐘許Sir」節目，每日向社會詳解某一、兩項內容，以闢除不實謠言及誤解。 他又指，在這場修例之戰中，香港電台應發揮官方喉舌功能，但現時表現距離甚遠。

吳亮星說，他相信政府最終會調整方案，包括可能會仿效內地，將追溯期與刑期掛鈎。（資料圖片）

吳亮星昨日與傳媒聚會時表示，現時社會充斥對逃犯條例修例的誤解及謠言，港府有需要「做啲嘢」抗衡，他建議像當年應對佔中般，設立「4點鐘許Sir」時段，由熟悉有關修例的政務官每天向社會解說內容，「每日一條，唔使30日就可以解晒」，以降低市民對修例的不必要恐懼，卸減泛民「七一」催谷市民上街的壓力。

2014年佔中發生後，政府安排警察公共關係科主管許鎮德每日下午4時在香港警察總部召開例行簡報會，至同年11月8日為止共41日，向香港市民及傳媒匯報相關治安及秩序情況，由於許誠懇及彬彬有禮的態度，最終成為網絡紅人，其簡報會亦被網民稱為「4點鐘許Sir」。

吳亮星又指，在今次修例之戰中，香港電台有責任發揮官方喉舌功能，但現時看不到這情況，他甚至認為港台的「烽煙」節目向反對聲音傾斜，「打入去嘅電話，邊方面聲音表達先，邊方面聲音佔多數，好緊要」。他認為，「政府要做多啲嘢，港台要做多啲嘢，大家都知，打仗時係首先將個電台搶回來。」

對於港府會否調整修例內容，吳亮星說，他相信政府最終會調整方案，包括可能會仿效內地，將追溯期與刑期掛鈎。