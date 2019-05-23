【荃灣兇殺案】被告認「拮」同鄉4刀　知對方會死便回劏房食飯

中年漢在友人的劏房打牌耍樂，其後疑醉酒指罵退休同鄉並以刀插胸、腹案續審。被告警誡會面中表示，死者攜三鞭大補酒前來賭錢，因不忿輸了5千元，酒醉下向他「扑頭」發洩。被告用刀插對方4下後，心知對方會死去，遂返回屋內吃飯，待警方到場。案件明續。

被告李秀君被控在荃灣河背道的單位內，謀殺同鄉林就固。（資料圖片）

現年65歲的被告李秀君，被控於2016年12月13日謀殺林就固（59歲，下稱：林）。

指林輸錢不服

控方播放被告的警誡錄影，被告表示在1979年來港認識林，林曾借款不還。當日早上10時多，林帶同一瓶三鞭大補酒去另一單位賭錢。他指晚上7時前，林輸了5000元而向他發洩，欲以酒瓶「扑頭」，惟在場的親戚加以攔阻。被告稱，當時雖心中不快，但只叫對方不要動手。

林喝了一瓶三鞭酒及多支啤酒

7時多親戚散去，林攜酒瓶去他單位踢門叫罵。他指對方除了喝了一瓶三鞭酒，還灌了6至7支啤酒，故腳步浮浮。兩人在走廊糾纏，林再次舉起酒瓶施襲，被告捉住他的手，並用刀「拮」向林的心口4下，叫道：「拮死你！拮死你！」

他見林流血喘氣，返回單位洗手洗刀，其後再折返查看林，見對方沒反應。他心知對方會弊命，遂回屋用膳，待警方到場。

案件編號：HCCC52/2018