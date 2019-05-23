【禁電子煙】新興煙草煙民比率升2倍　六成受訪市民促修例禁止

政府早前提出全面禁止電子煙、加熱煙等產品。吸煙與健康委員會早前委託香港大學展開一項關於控煙的調查，顯示60%受訪市民支持全面禁止加熱煙；調查又發現，去年使用電子煙等新興煙草產品的煙民比率，較2017年上升兩倍。 委員會促請立法會盡快通過全禁另類吸煙產品，杜絕電子煙、加熱煙及草本煙等成為吸煙門檻。

政府向立法會提交法案，倡全禁電子煙、加熱煙。（資料圖片）

委員會：部分煙民變「雙重用家」

政府早前提出《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》以禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，包括電子煙、電子煙及草本煙。立法會亦已成立法案委員會，並就草案審議及舉行三次公聽會。

吸煙與健康委員會今日（23日）表示，指另類吸煙產品被宣傳為潮流玩意，吸引非吸煙人士，尤其是青少年使用，成為吸煙的入門途徑。委員會又指，部分吸煙人士轉用相關產品或成為雙重用家，並沒有考慮戒煙。

政府擬立法全禁電子煙、加熱煙。（資料圖片／羅國輝攝）

根據委員會委託香港大學護理學院展開的「控煙政策調查」，電子煙及加熱煙在香港的使用情況，在短時間內迅速以倍數上升。香港大學公共衞生學院副教授何世賢表示，曾使用加熱煙的比率由2017年的0.9%，急增至2018年的2.1%；而受訪者中的約0.7%，在過去30天曾使用電子煙，較2017年的0.2%，比率上升達兩倍。

調查又顯示，60%市民支持全面禁止另類吸煙產品，何世賢認為，在電子煙整體使用率仍在低位時，香港應趁早立法禁絶，以防患於未然。

吸煙與健康委員會今日召開記者會，促請立法會儘快通過全禁另類吸煙產品。（吸煙與健康委員會提供相片）

世衞顧問：煙商推廣手法威脅全球公共衞生健康

吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，另類吸煙產品於香港的使用率正迅速增長，香港應在產品於市場萌芽時，及早立法全面禁止。他又稱，委員會早前聯同多個團體舉行的簽名行動，收集到逾10萬名市民及機構簽名支持。在立法會法案委員會方面，他指有約65%所提交的意見，均支持條例草案，促請立法會通過是次草案，「切勿錯失立法良機，以保障市民健康。」

亞洲反吸煙諮詢所總監及世界衞生組織資深政策顧問麥龍詩迪表示，另類吸煙產品於全球巿場急劇發展，產品設計及口味多元化，更透過社交平台及名人推銷及宣傳。她續稱，煙草商在各地開設加熱煙的實體門市，包括旗艦店或咖啡店，將吸煙塑造為時尚生活品味，更贊助演唱會及賽車等，猶如早年傳統捲煙的宣傳推廣手法，將吸煙正常化，情況令人憂慮，嚴重威脅全球公共衞生健康，世界衞生組織因此建議各國，可根據情況考慮禁止及管制加熱煙。