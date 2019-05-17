【禁電子煙】報販請願　斥不理解政府為何步步進逼　不顧市民需要

立法會今早舉行《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會第五次會議，不過會議仍未正式開始進入議程，便因人數不足而提早休會。 「全港報販大聯盟」今(17日)早在開會前請願，反對全面禁售加熱煙產品，促請議員理性反對草案。聯盟指，美國食品藥品監督管理局（FDA）近日授權了加熱煙IQOS的銷售，「本會實在不理解為何政府要步步進逼立法禁止，不貼地、不顧及基層市民需要。」聯盟並斥，全禁會令私煙問題惡化，抹殺報販生存空間。

「全港報販大聯盟」向邵家輝議員遞交請願信。 （受訪者提供）

「全港報販大聯盟」主席廖社青今早向邵家輝議員遞交請願信，反對全面禁售加熱煙產品，促請議員理性反對草案，又要求政府撤回全面禁售加熱煙的建議。

廖社青指，有其他國家報告指加熱煙有害性較低，而美國食品藥品監督管理局（FDA）近日亦授權了加熱煙IQOS的銷售，該會不理解為何政府要步步進逼立法禁止，斥不貼地、不顧及基層市民需要。

憂私煙活動更猖獗

聯盟續指，政府禁售加熱煙的一刀切的做法，只會令煙民鋌而走險轉購私煙，令私煙不法活動更為猖獗，成行成市，最終得益者只會是私煙不法分子；相反售賣正版煙的基層小報販生意大減，經濟頓入困境。他並稱，大部份報攤在行人路上，加熱煙較少煙味，改善了他們工作環境的空氣質素。