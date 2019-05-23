【馮永業涉貪案】馮與陳婉玉相識後有私交　證人：馮似變了另一人

《香港01》2016年獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署調查後發現馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，案件今在區院續審，賭王的外甥謝天賜出庭作供，他稱馮陳二人由他介紹認識，他知二人後來開始有私交，會一同午餐及打網球，他覺後來對他的態度亦有轉變，像是「變咗另一個人」，在一個討論直升機場事宜的會議廿對他不客氣，更直言：「你個business partner（商業拍擋）都好擔心。」

賭王外甥謝天賜稱馮永業及陳婉玉是由他介紹下認識的。（李慧娜攝）

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陳婚姻出問題寄情工作

賭王何鴻燊外甥謝天賜供稱，他在1982年加入信德企業有限公司工作，1995年成立港聯直升機，而本案次被告陳婉玉（62歲）於1986、87件加入信德，主要負責會計並跟他工作。謝後來邀請賭王入股港聯直升機，二人分別以40%及60%股份持有公司，而陳及後向謝買入10%的股份。

謝續指，陳其後在港聯任董事，負責管理財務，陳於2003年陳表示婚姻出現問題，望寄情工作，故2003年在公司參與程度增多，主理直升機業務，而謝在一個飯局中，介紹當時任職經濟發展及勞工局副秘書的馮永業予陳認識。

05年知馮謝有私人來往

謝表示，他曾在2003年年中到經濟發展及勞工局就定翼機營運作簡報，但及後馮在其他社交場合中，指謝的顧問「唔係咁有料」，謝問馮可否建議人選，之後卻是由陳向他送上資料，陳亦認資料是由馮交給她。

謝承認在港聯申請得往杭州、南京、寧波及重慶等4個內地城市的航權後，曾向局方致謝函，亦是陳建議的，陳曾透露這是馮的主意，謝當時認為馮或想得到業界讚揚，令他在上司眼中「加分」，發信當為2005年5月11日，謝當時已知馮與陳有私人來往，二人會共進午餐、打網球。

覺陳不想活在謝的影子中

謝又透露，在2004年下半年，陳開始十分緊張對外的事務，又欲證明她並非在我活在謝的影子中，更不想再在謝的管轄範圍，謝覺得陳認為她是獨立的，二人開始在工作上出現拗撬。

馮斥責中透露謝的商業拍擋好擔心

至2005年12月，謝覺馮像「變左另一個人」，他指同月22日，二人在一個討論西九龍直升機場減租的會議中，馮斥責他：「don’t cry over spilled milk（喊都無用），你地commit（答應）咗你地要做」，又指謝的商業拍擋都好擔心。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。案件下午繼續。

案件編號：DCCC761/2018