【馮永業涉貪案】證人指陳婉玉沙士前婚姻出問題　未知是否涉家暴

《香港01》2016年獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署調查後發現馮程淑儀的丈夫馮永業，涉嫌在買物業時，其買樓的51萬元訂金由收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉支付，以作出馮優待陳及其公司的報酬。有份處理該物業買賣的律師哈永豪作供，他是陳前夫的表弟，他提到陳的婚姻在沙士前曾出現困難，當時陳的前夫曾出軌，但未知陳是否曾遭家暴對待。

律師哈永豪稱知陳婉玉沙士前婚姻出問題，但不知她是否曾受家暴。（李慧娜攝）

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陳婉玉主動找哈辦樓契

被告馮永業（55歲）於2004年購買西半山雍景臺單位時，負責處理該買賣交易的律師哈永豪出庭作供，哈稱早於上世紀80年代已認識本案次被告陳婉玉，當年因陳致電他，想哈為其朋友處理購買物業的手續，從而接了這單交易，但他稱陳當時沒提到朋友的名字，亦不知馮與陳除朋友以外的關係。

有給馮程淑儀特別折扣

控方向哈展示該物業的臨時買賣合約，著他留意陳簽名位置，但哈表示很少留意簽名，反而注意合約上有否附加條件等資料，又稱該買賣的提名契由其秘書侯嘉莉見證簽署，他只是在文件上加簽，他不知陳有否出票付臨時訂金，因抬頭人為賣家律師樓，他沒有經手。而最終簽署正式買賣合約時，買家改為馮的太太馮程淑儀，哈笑言有給予馮程淑儀特別折扣。

指陳對前夫言聽計從

哈在接受辯方盤問時承認，陳的前夫為其表哥，早在陳與前夫拍拖時已認識陳，亦得知二人婚姻後來出現問題，哈承認以前陳較少買賣樓宇作投資，但後來有所改變。

辯方又指，陳當時忠於家庭及前夫，「老公話一，好少話二」，但後來前夫卻有外遇，陳又遭受家暴，哈表示知道表哥有外遇，但不知陳曾遭家暴，亦知陳在沙士前婚姻出現困難。

指陳當時生活失了中心

被問到當時陳是否「好唔開心」，因當時陳的唯一女兒遠赴美國紐約留學，她同時因丈夫出軌而「無咗生活中心」，哈稱「可以咁講」，又補充陳與表哥過往關係頗親密，哈與太太到戲院看電影時偶爾會碰見陳夫婦二人。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。案件下午繼續。

案件編號：DCCC761/2018