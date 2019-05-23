4月整體消費物價創14個月新高　財爺派糖「減甜」推升通脹

政府統計處今（23日）公布最新物價數據，4月份整體消費物價按年上升2.9%，3月份的2.1%為高，更創下2018年2月以來的14個月新高。政府解釋，4月開始，差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季2500元下調至1500元。而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年4月的綜合消費物價指數按年升幅為2.9%，較今年3月的2.6%為高，主要是由於旅遊費用升幅擴大和進出香港交通費用上升所致。 政府認為，通脹壓力在近月大致維持溫和，當局將密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

今年4月基本通脹率微升至2.9%。（資料圖片）

根據綜合消費物價指數，今年4月整體消費物價與一年前同月比較，上升2.9%，較今年3月的2.1%為高，為2018年2月以來的新高，該月整體消費物價升幅達3.1%。政府統計處表示，主要是由於差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季2500元下調至1500元所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升4.6%）、住屋（上升4.3%）、雜項服務（上升3.1%）、交通（上升2.7%）、煙酒（上升2.3%）、外出用膳（上升2.2%）和雜項物品（上升1.9%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年4月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.3%）、耐用物品（下跌2.1%）和衣履（下跌1.0%）。

政府發言人表示，通脹壓力在近月大致維持溫和，4月的基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨（今年在4月中開始，而去年則在3月底開始），令旅遊費用的按年升幅擴大。而4月的整體通脹率的上升亦反映在新一個財政年度政府較低的差餉寬減上限。

當局又指，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金回落對未來數月的通脹應有緩和作用，外圍價格壓力近期亦有所減退。故會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。