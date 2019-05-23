2019年中學文憑試（DSE）將於7月10日放榜。昨日（22日）是DSE成績公布前，更改大學聯合招生辦法（JUPAS）課程選擇的截止日期，正式遴選結果將於8月5日公布。 改選後，八大院校競爭最激烈的課程「爆冷」，由浸大的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程奪得，平均每47.64人競爭一個學額；其次分別為教大中國歷史教育榮譽學士，以及理大的酒店業管理（榮譽）理學士學位。

截至5月22日，浸大的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程為最搶手學科。（資料圖片）

浸大「動畫及媒體藝術專修」課程僅14個學額

昨日為DSE成績公布前，更改JUPAS課程選擇的截止日期。《香港01》綜合八間教資會資助大學數據，截至昨日（22日），競爭最激烈的課程是浸大的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程，共有667名申請人將其列入首三志願（Band A），爭奪14個學額，平均每47.64人競爭一個學額。

其次為教大的中國歷史教育榮譽學士，Band A申請人數為412人，每41人競爭一個學額。第三位則是理大的酒店業管理（榮譽）理學士學位，每40.36人競爭一個學額（詳見下表）。

參考去年12月JUPAS截止申請的數據，當時浸大體育及康樂管理文學士成為最為「搶手」學科，有982人爭20至30個學額。當時浸大的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」、教大中國歷史教育榮譽學士課程均是十大不入。

↓↓點擊下圖 逐一睇八大院校各課程競爭情況↓↓

+ 4 + 3 + 2

中史教育課程爭崩頭 學友社總幹事：情況罕見

學友社學生輔導中心總幹事吳寶城表示，現時很多中學生喜歡拍攝及製作短片，但相關大學課程選擇不多，因此浸大動畫及媒體藝術專修成為他們的首選。然而，該浸大課程的學額一向不多，令競爭更加激烈。

對於教大中國歷史教育榮譽學士課程競爭激烈，吳寶城直言情況罕見，據其了解，該學科今年的學額減少，而大部分文史類的學額被STEM（科學、科技、工程及數學）類科目蠶食；與此同時，2020/21學年起，中史將列為初中必修科，加上教師全面學位化政策，文史類學生認為該學科具良好前景，因而吸引大量學生報讀。

然而，吳寶城認為，目前學額過度向STEM學科傾斜，有意修讀文史及社會科學類的學生選擇減少，他們或會被迫選讀一些興趣不大的學科，相關情況並不健康。

吳寶城又指，理大酒店業管理學士課程一向受學生歡迎，競爭激烈是意料之中。至於一向深受歡迎幼兒教育課程，吳寶城表示，港大及中大今年相繼開辦幼教課程，吸引部分學生轉投，從而減輕教大幼教的競爭情況。

吳寶城（右）認為，目前學額過度向STEM學科傾斜，有意修讀文史及社會科學類的學生選擇減少，情況並不健康。（資料圖片）

另外，港大表示，將於5月下旬起陸續向考生發放電郵，通知有關面試的安排。港大提醒考生應該適時查閱電郵，以免錯過面試機會。

港大及中大今年起推行「加分制」，學生在個別DSE科目考獲第5、5*及5**級，入學分數換算將分別由以往的5、6、7分，加成為5.5、7、8.5分。

港大及中大今年起推行「加分制」。（資料圖片）

DSE放榜後尚可再改一次

DSE成績於7月10日公布後，所有申請人可於7月11日上午10時，至7月13日下午6時期間的個人時段內，修改其課程選擇。每位申請人將獲分配一個修改課程選擇的個人時段，他們應於6月12日上午9時起，登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。

於獲分配的個人時段內，申請人只可以修改其課程選擇一次，修改費用全免。於任何情況下，已分配的個人時段均不能更改。