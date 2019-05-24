海濱花園疑回收品當垃圾　揭回收業困境：廢紙價暴跌、膠樽無人要

不少屋邨和屋苑內設三色箱回收桶，但回收物最終能否重獲新生成疑。朱凱廸荃葵青團隊日前上載一段短片，拍攝到海濱花園清潔工疑把回收桶內的金屬及塑膠當一般垃圾丟棄，更引述清潔工表示：「一直以來回收品都像一般垃圾處理」，質疑回收桶淪為裝飾品。但有工會為清潔工平反，坦言：「冇人要求的話，冇人想做超出工作範圍嘅嘢，除非收到投訴，或上層要求」。 其實這種將回收品當垃圾丟棄的現象，正好揭示回收業界的經營困難。有回收業人士向《香港01》透露，近年小型私人屋苑的物業管理公司找回收商遇困難：「（屋苑）得幾座樓，廢紙量少，一噸都收唔到就唔做啦，要靠清潔工推出去賣」，加上紙價大跌、塑膠更近乎「無價」，且並非每個回收商都有能力處理不同類型廢膠，減低向屋苑回收廢料的動力。

岑敖暉在影片中表示，有海濱街坊引述清潔工表示「其實屋苑回收係假回收，佢哋全部通通會拎去丟」。（影片截圖）

岑敖暉：回收物資當垃圾 非單一事件

荃灣社區幹事岑敖暉在影片中表示，不時收到海濱花園街坊投訴，引述清潔工表示「其實屋苑回收係假回收，佢哋全部通通會拎去丟」，後來發現有清潔工打開金屬及塑膠回收桶，把回收物放上清潔車，其後疑似把回收物與一般垃圾一併丟到垃圾房，等待送去堆填區。

岑敖暉接受《香港01》查詢時表示，該調查在今年三月至四月進行，上述情況亦非單一事件，他曾目睹清潔工把回收物倒入一般垃圾，直言受污染後更增加回收難度。

岑敖暉說，清潔工把回收物與一般垃圾混合，令其更加無法回收。（資料圖片）

工會為涉事工友呼冤：冇人想做超出工作範圍嘅嘢

但為何工友會把回收品當垃圾丟？清潔服務業職工會幹事杜振豪指出，清潔及回收是兩份不同合約，據前線清潔工反映，當回收物不是日日清、但膠樽滿瀉出回收桶，只好收拾及當垃圾棄丟，坦言「冇人要求的話，冇人想做超出工作範圍嘅嘢，除非收到投訴，或上層要求」。

負責海濱花園的富城物業管理有限公司回覆表示，該回收影片所述與事實不符，解釋指有要求清潔承辦商每星期安排政府認可的回收商，到屋苑回收所收集到的廢紙和金屬；而清潔承辦商亦按個別類型的塑膠材料，安排不同回收商回收。據該公司了解，有關清潔承辦商及回收商，把收集到的乾淨膠樽送到「綠在區區」回收，但至截稿前未有回應安排哪一個回收商處理。

回收桶內狀況理想，只有玻璃回收桶出現爆滿情況。（勞敏儀攝） 市民回收受阻：僅收「好靚」廢紙 記者曾到海濱花園視察，發現屋苑每隔數十米，就有一組三色回收桶及玻璃回收桶，桶內的回收物尚算妥善分類及乾淨回收，但多個玻璃回收桶爆滿，居民只好把玻璃樽放在桶旁。有居住在環宇海灣的市民途徑海濱花園，把收集的膠袋、小紙盒順道投入回收桶：「有咩啱就放入去，唔知最後會唔會變廢物，總之應該洗都洗乾淨」。 該名居民透露，其屋苑清潔工曾向她透露，只回收「好靚」廢紙，回收商挑選「靚」廢紙後，把其餘廢紙打回頭，只好當垃圾丟棄，也無法解釋何謂「好靚」廢紙。她說，最近回收商在回收桶上列明部分廢紙不回收，例如貼上膠紙的廢紙，故只好走遠一點回收。

劉耀成透露，有小型屋苑物管公司求人去回收，「得幾座樓，廢紙量少，一噸都收唔到就唔做啦，要靠清潔工推出去賣」。（資料圖片）

回收品不值錢 物管公司難找人回收

海濱花園回收品當垃圾丟、回收商要求「靚紙」才回收，其實不是個別現象。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，回收商會放下鐵籠，讓清潔工分類投入回收物，但嘆言：「𠵱家好景不常，廢紙都好平」，前線廢紙回收價只有三、四毫子一公斤，交到其手上只是增至七毫子一公斤，故清潔工只願處理紙皮，輕身的小型紙盒只會淪為垃圾。

他認為，當較值錢的廢紙回收量也下降，廢膠樽無人要的問題更嚴重，例如有小型屋苑物管公司求回收商回收屋苑廢料，卻無業界願收：「得幾座樓，廢紙量少，一噸都收唔到就唔做啦，要靠清潔工推出去賣」。劉耀成又指，不介意回收膠樽，甚至願意以一元一公斤購入廢膠樽，但「一車膠樽都係幾百斤，賣到錢都死啦，運輸成本好高」。

若市民沒有做好清潔，這些非乾淨回收物是否一概不收？劉耀成指出，要求乾淨回收是希望不要產生異味及惹蚊蟲：「有啲可樂、奶類滲入可以解決，唔需要丟，最麻煩係食物殘渣，臭到工人都好怕，一般人都丟」。他又指，大部分塑膠可回收，但多種廢塑膠混雜，對部分回收商而言或是頭痛問題，增加分揀成本：「每類塑膠太少，加上唔係咁多人做晒咁多種塑膠，除咗1、2號樽，基本上好多都唔要」。