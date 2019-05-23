【馮永業涉貪案】指陳婉玉從馮手上得局方信函　謝天賜指陳學是非

《香港01》2016年獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署之後發現馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，案件今（23日）在區院續審，賭百何鴻燊的外甥謝天賜繼續作供，他稱2005年底發現馮像變了另一人後，同年底，何鴻燊罵他處理直升機事務很差，要他把事務交給「阿玉」。他指陳事後告知他馮給了他一封信函，他雖沒有追問，但心知陳是「學是非上位」。辯方盤問時指馮開會時並未有說謝作供所講的話，又指謝介紹陳給馮認識時，謝陳二人共同享用一塊牛扒，謝卻稱「不記得」。

謝天賜稱認為陳婉玉學是非上位。（李慧娜攝）

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謝天賜今早作供時提到，案中女被告陳婉玉（62歲）約在2003年婚姻亮紅燈，並稱想放更多精神在事業上，之後有跟他工作，他亦介紹了當時任經濟發展及勞工局副秘書的馮永業（55歲）予陳認識，之後發現陳馮二人有私交，會一起午餐及打網球，至2005年，他更覺馮像變了另一，更曾在商業會議上斥責他承諾了要做的事未有做好，又說當是幫他的上司的忙，謝直言：「識左佢（馮永業）咁耐，好少用咁嘅語氣同我講嘢」。

賭王突指直升機業務交畀阿玉

同年12月31日，局方發信予謝經營的港聯航空，謝憶述當天中午收到賭王何鴻燊來電，賭王憤怒地說：「佢激嬲咗政府。」又覺得謝在定翼機的事務上「做得好曳」，更說：「直升機畀阿玉（陳婉玉）做，唔好再𢭃直升機。」謝表示當時好疑惑，不知如何是好」，至翌年1月3日上班時，才收到該封信件。

謝及後見到陳，陳直認信件是馮交給她的，謝稱他心知陳是拿了信給何，更形容陳是「學是非去上位」，故沒有與她爭辯。

陳要求買三成股份

謝稱這後他便開始在港聯直升機（香港）的利益上作部署，因何曾向他稱澳博要上市，屆時不可能用幾百萬津貼直升機，提議謝將港聯直升機（香港）賣予何，但陳在2006年初派人送將一份股權出售書予他，指陳欲以367萬元購入屬36.75%港聯直升機的股份，謝便到賭王淺水灣大宅稱，該公司資產過億，拒賣股份，何卻回道：「你唔好賣，阿玉要買啫。」

謝天賜稱，賭王何鴻燊要他賣股份時他曾表示不願意，但何卻答他：「阿玉要買啫。」（資料圖片）

何鴻燊把股份售予海航

謝又謂，港聯航空收政府投訴信後，何曾著他盡量退出定翼機事務，之後陳又向他透露何欲引入海南航空，他便一直處理海航入股港聯航空的事宜，最終何將港聯航空60%轉讓予海航，當中亦包括屬於謝的股份，交易後謝只持14.7%股份。交易後，海航須在港聯航空投資3億，但最終沒有做到，謝形容：「等於免費送左60%畀海南航空。」而他事後雖仍為行政總裁，但已無實權，後來他將手上剩餘股份賣予海航在港的代表。

要謝交出技術人員讓陳投標

謝又提到，港澳碼頭直升機場的擴建計劃是他在1998年開始構思，他形容計劃為「我嘅baby」，但在2006年8月政府開始就計劃招標時，他已出售港聯直升機（香港）的股份，故他自組公司去投標，但何卻威脅他交出所有技術人員予陳去投標，他最後決定辭去在賭王相關公司的所有職務「繼續去」。

謝續指，賭王在數星期後又再聯絡他，希望他讓出技術團隊，謝反要求陳退出賭王不肯，又說：「錢唔喺問題，要幾多？」謝稱他講咗一個較大的數目，賭王答應，他便協助陳的公司投標。

辯方指謝陳共享一塊牛扒

謝又透露，陳於2004年離婚，當時她對工作態度飄忽，有時會向謝請教工作事宜，有時又想人認同她是同等地位的拍擋，亦有與同事發生拗撬。

辯方盤問時指出謝在介紹陳予馮認識的飯局中，與陳共進享一塊牛扒，謝稱不記得，律師又指出馮在2005年12月22日的會議上，沒有說過如「你嘅business partner好擔心」及斥杭州航線載客率低等話，謝不同意。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。案件下午繼續。

案件編號：DCCC761/2018